Compte FuboTV: voici comment activer votre abonnement FuboTV

Regarder la télévision à l’ancienne est génial jusqu’à ce que vous soyez coincé loin de chez vous et que vous manquiez le match de ce soir ou un nouvel épisode de votre émission préférée. Avec FuboTV, vous pouvez regarder des chaînes de télévision en direct et des sports en direct n’importe où, même loin de chez vous, en utilisant un appareil comme votre smartphone ou votre tablette.

Comprendre comment activer FuboTV sur votre téléviseur, smartphone ou autre appareil est simple et rapide. Bien sûr, vous devrez d’abord avoir un abonnement actif à FuboTV. Le plan de démarrage de FuboTV coûte 64,99 $ par mois et prend en charge jusqu’à trois flux simultanés à la fois, tandis que le plan Élite coûte 79,99 $ par mois et permet jusqu’à dix flux en même temps.

Avec votre abonnement FuboTV, vous aurez accès à plus de 100 chaînes de télévision en direct, y compris certaines des chaînes d’actualités et de divertissement les plus populaires, ainsi qu’une multitude de chaînes sportives. FuboTV propose les offres de chaînes les plus étendues en matière de sport, et comprend également un service Cloud DVR gratuit au cas où vous auriez à enregistrer le jeu et à le regarder plus tard.

Puis-je regarder Fubo sur ma Smart TV?

FuboTV est disponible en tant qu’application sur une variété de plates-formes, telles que les appareils de streaming, les smartphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents, etc. Regarder FuboTV sur l’appareil de votre choix est également simple. Vous pouvez trouver l’application Fubo TV sur les téléviseurs Amazon Fire TV Edition, les téléviseurs Android, les Apple TV, les téléviseurs intelligents Hisense, les téléviseurs Roku et les téléviseurs intelligents Samsung.

La connexion à votre compte FuboTV sur l’un de ces téléviseurs est également facile. Après avoir téléchargé et installé l’application, Fubo vous permet de saisir manuellement les détails de votre compte dans l’application si vous le souhaitez, ou vous pouvez utiliser la fonctionnalité Activer FuboTV pour vous connecter à l’aide de votre navigateur Web en procédant comme suit:

Ouvrez l’application FuboTV et sélectionnez “ Se connecter ”



Prenez note du code d’activation qui apparaît lorsque vous choisissez «Se connecter avec un code». Visitez www.fubo.tv/connect sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur et saisissez le code d’activation.



À ce stade, vous devrez peut-être vous connecter à FuboTV si vous n’êtes pas déjà connecté. Après avoir entré le code avec succès, l’application FuboTV devrait être prête à être utilisée sur votre appareil préféré.



C’est ça. C’est aussi simple que cela pour commencer, alors assurez-vous de vous inscrire aujourd’hui et essayez-le par vous-même.

