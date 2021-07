Compte Instagram piraté ? Cette fonction de contrôle de sécurité devrait vous aider

in

L’application Instagram se voit sur un écran de téléphone. (Photo : REUTERS)

Instagram, propriété de Facebook, améliore ses fonctionnalités de sécurité. Les utilisateurs avec des comptes compromis antérieurs peuvent désormais utiliser une nouvelle fonction de contrôle de sécurité. Les utilisateurs dont le profil a été piraté recevront une alerte lorsqu’ils se connecteront leur demandant s’ils souhaitent lancer un contrôle de sécurité.

La fonctionnalité donnera à l’utilisateur une visite guidée des étapes de sécurité, y compris la confirmation d’autres comptes qui partagent les informations de connexion, la mise à jour des informations de contact de récupération et l’examen de l’activité de connexion.

Instagram prévoit également d’ajouter la prise en charge de l’authentification à deux facteurs via WhatsApp ainsi que des applications d’authentification et des options pour les numéros de téléphone.

Actuellement, Instagram pour authentifier les comptes envoie des e-mails et peut vérifier si un e-mail est authentique en consultant l’onglet “E-mails d’Instagram” dans les paramètres. Instagram a sorti la fonction de sécurité après avoir remarqué une augmentation des comptes prétendant être Instagram dans des messages directs pour amener les gens à partager leurs mots de passe.

La fonction de sécurité rationalisée sera un changement par rapport aux e-mails de réinitialisation de mot de passe qui encombrent les boîtes de réception. Parfois, les e-mails proviennent de robots Instagram essayant d’accéder à un groupe de comptes à la fois et cela ne signifie pas nécessairement que le compte a été piraté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.