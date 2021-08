Compte-rendu du Comité de politique monétaire : L’économie en difficulté a besoin de soutien, selon le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Shaktikanta Das, gouverneur de la RBI

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, s’est dit préoccupé par le fait que la reprise de l’économie ne s’accélère pas. « L’économie a du mal à retrouver l’élan qui s’était accumulé au second semestre 2020-21. Il y a encore un ralentissement considérable dans l’économie. La demande intérieure reprend, mais à un rythme lent », a observé Das dans le compte rendu de la réunion d’août du MPC (Monetary Policy Committee).

Le gouverneur est d’avis que l’économie a toujours besoin de soutien en termes de maintien de conditions financières favorables et de stimulants budgétaires, car une augmentation solidement ancrée de la demande globale doit encore prendre forme. Le gouverneur a noté : « À un moment aussi critique, pouvons-nous vraiment tirer le tapis et laisser l’économie s’effondrer ?

Das pense que bon nombre des chocs de prix actuels seront probablement ponctuels ou transitoires. “La faiblesse de la demande et le faible pouvoir de fixation des prix limitent l’étendue de leur répercussion sur les prix à la production”, a-t-il déclaré.

Le MPC avait, le 6 août, voté le maintien du taux des prises en pension à 4% et sa position accommodante.

Le sous-gouverneur de la RBI, Michael Patra, a déclaré dans son évaluation que l’inflation globale en Inde pourrait persister aux niveaux élevés actuels au moins jusqu’au deuxième trimestre 2021-2022 avant de ralentir au troisième trimestre lorsque la récolte kharif arrivera sur les marchés.

Jayanth R Varma, membre du MPC, a déclaré qu’il était nécessaire de commencer à augmenter le taux des prises en pension de 3,35 % afin de maintenir le taux des prises en pension à 4 % plus longtemps, même s’il remettait en question la capacité de la politique monétaire à lutter contre les retombées de Covid- 19 alors que la pandémie semble de plus en plus difficile à éradiquer complètement. Varma avait voté contre le maintien d’une position accommodante et est d’avis que l’argent facile aujourd’hui pourrait conduire à des taux d’intérêt élevés demain.

Varma a déclaré avoir fait valoir que si le taux de prise en pension inversée ne relevait pas de la compétence du MPC, l’annonce de ce taux devrait figurer dans la déclaration du gouverneur et non dans la déclaration du MPC.

RBI ED Mridul Saggar a déclaré que la politique visant à relancer la croissance sur une base durable doit se poursuivre. Une telle focalisation devrait impliquer une réflexion pour éviter les risques d’inflation qui peuvent survenir lorsque la demande de crédit s’améliore, probablement avant la fermeture de l’écart de production. Cette tâche doit être menée à bien sans mettre en péril une reprise durable de la croissance.

«Cependant, il est essentiel d’éviter que les marchés ne deviennent opiacés pour réduire la liquidité conçue comme des mesures temporaires de crise pour faciliter le dénouement le moment venu. Des ajustements progressifs qui ne perturbent pas sont possibles dans le cadre d’une position accommodante », a ajouté Saggar.