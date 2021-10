Compte-rendu du Comité de politique monétaire : Un soutien monétaire continu est nécessaire, selon le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Tout en observant que la baisse des prix des denrées alimentaires pourrait faire baisser les chiffres de l’inflation globale au troisième trimestre, le vice-gouverneur de la RBI, Michael Patra, a observé que le fait que l’inflation des carburants soit à un niveau record posait des risques à la hausse.

Avec l’amélioration des perspectives d’inflation et les projections pour le même assouplissement, un soutien monétaire continu est nécessaire à une économie toujours en reprise, a écrit le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das dans le procès-verbal de la réunion d’octobre de la politique monétaire. Comité. Cependant, d’autres dirigeants de RBI sur le panel de fixation des taux ont signalé les risques émanant des prix élevés du carburant et ont souligné la nécessité de rester concentré sur le ciblage de l’inflation.

Das a écrit que les perspectives d’inflation s’étaient améliorées et que la projection d’inflation pour l’EX22 avait été révisée à la baisse de 40 points de base (pb) à 5,3 %. L’orientation à moyen terme du MPC a réussi à modérer les attentes indues d’un éventuel renversement de l’orientation de la politique monétaire et contribue à ancrer les attentes dans la bonne direction, tout en naviguant vers la reprise économique après la crise. « À ce stade critique, nos actions doivent être graduelles, calibrées, au bon moment et bien télégraphiées pour éviter toute surprise indue », a-t-il déclaré.

Tout en observant que la baisse des prix des denrées alimentaires pourrait faire baisser les chiffres de l’inflation globale au troisième trimestre, le vice-gouverneur de la RBI, Michael Patra, a observé que le fait que l’inflation des carburants soit à un niveau record posait des risques à la hausse. Il était donc important de rester vigilant sur les effets de second ordre de ces perturbations transitoires qui pourraient rendre certaines composantes de l’inflation plus persistantes.

Cependant, les pressions exercées par les salaires et les locations restent modérées et les coûts de personnel dans le secteur organisé augmentent à nouveau à mesure que l’embauche et les processus de travail normaux reprennent. «Il existe également des preuves que les pressions sur les coûts pourraient ne plus pouvoir être absorbées et que les prix de vente pourraient augmenter. Ainsi, bien que la trajectoire de l’inflation puisse être inférieure aux projections faites en août, elle est susceptible d’être inégale, lente et sujette à des interruptions », a écrit Patra.

Le directeur exécutif de la RBI, Mridul Saggar, a souligné la nécessité de rester dépendant des données. Les flux de capitaux peuvent devenir volatils dans les deux sens si les trajectoires de réduction s’accompagnent de surprises. « Au milieu de ces incertitudes, les politiques devront réagir avec empressement et devraient être démêlées de tout engagement préalable », a déclaré Saggar, ajoutant : « Si des directives sont nécessaires à ce stade, elles doivent être douces ; avec la Banque de réserve préparant les marchés à ce que, bien que l’orientation politique reste susceptible de rester accommodante jusqu’à ce que la croissance reprenne durablement, les niveaux de liquidité seront ajustés de manière dynamique à des niveaux inférieurs appropriés qui sont toujours compatibles avec une position accommodante. »

En outre, Saggar a déclaré que le MPC doit renforcer son engagement envers l’objectif d’inflation assigné, guidé par les flux de données sur la croissance, l’inflation et d’autres paramètres. Elle doit également désormais se concentrer davantage sur les risques d’inflation et de croissance et calibrer les politiques en fonction de l’évolution de la situation. « … à mon avis, si aucune nouvelle perturbation de la croissance n’apparaît, l’écart de production se fermera dans le courant de 2022-2023 et la politique monétaire devrait commencer à se repositionner progressivement pour abaisser l’inflation sous-jacente et les anticipations d’inflation l’année prochaine », a déclaré Saggar.