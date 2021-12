Compte rendu du MPC : un soutien politique continu est nécessaire, selon le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das

« La poussée de la demande refoulée devrait également se normaliser d’ici là. En conséquence, des niveaux élevés d’inflation persisteront jusque-là, que cela nous plaise ou non, mais pas plus longtemps », a déclaré le vice-gouverneur Michael Patra.

Au milieu des incertitudes croissantes concernant les perspectives macroéconomiques mondiales et la consommation privée sur le plan intérieur, un soutien politique continu est justifié pour un rebond durable, généralisé et auto-entretenu, a écrit le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das dans le procès-verbal du Réunion de politique monétaire de décembre. Le procès-verbal a été publié mercredi.

« Dans ce scénario, il serait prudent de veiller à ce que les signaux de croissance deviennent bien ancrés tout en restant vigilant sur la dynamique de l’inflation », a écrit Das, ajoutant qu’il était également nécessaire de bien comprendre l’impact de la variante Omicron.

Le calibrage et le calendrier d’une réponse de politique monétaire et la prévention de l’accumulation de risques pour la stabilité financière sont très importants dans un environnement aussi incertain, a déclaré le gouverneur. Il a voté en faveur du maintien de la position accommodante.

Selon le vice-gouverneur Michael Patra, l’inflation en Inde atteindra un pic au dernier trimestre de cette année et à partir de là, elle se modérera. Patra a observé que les évolutions de l’inflation en Inde reflètent un effet de ciseaux – le rebond de la demande se heurtant aux goulets d’étranglement de l’offre. Cependant, les retards d’expédition, les retards de livraison et les pénuries de semi-conducteurs ne peuvent pas durer indéfiniment et devraient s’améliorer au second semestre 2022, a-t-il ajouté.

« La poussée de la demande refoulée devrait également se normaliser d’ici là. En conséquence, des niveaux élevés d’inflation persisteront jusque-là, que cela nous plaise ou non, mais pas plus longtemps », a déclaré Patra.

L’inflation des prix de détail basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté pour atteindre un sommet de trois mois à 4,91 % en novembre, l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires l’emportant sur les réductions de droits et de prélèvements sur le carburant par le Centre et les États. Le comité de politique monétaire (MPC) a attribué la flambée des prix des légumes aux fortes pluies d’octobre et de novembre, et s’attend à ce qu’elle s’inverse avec les arrivées hivernales.

La question clé devant le MPC est de savoir si l’économie peut entraîner le sacrifice de production résultant d’une politique monétaire plus stricte à un moment où la reprise est naissante, a déclaré le directeur exécutif de la RBI, Mridul Saggar. Il a également évoqué les perturbations liées à l’approvisionnement et a déclaré qu’il vaut mieux ne pas risquer de renforcer les impulsions stagflationnistes nées de telles perturbations.

« De petites mesures de normalisation des politiques peuvent être suffisantes maintenant et l’on peut décider de passer à un cycle de politique monétaire de resserrement à un moment où il est clair que la reprise de la demande a acquis une résilience et que les risques de pandémie pour la croissance ont diminué ou si la diffusion de l’inflation persiste dans près de mois, ce qui peut alors entraîner une généralisation de l’inflation et persister l’année prochaine, surtout si les anticipations d’inflation ne sont plus ancrées », a écrit Saggar dans son communiqué.

Certains acteurs du marché ont vu dans la décision de la banque centrale d’absorber des liquidités principalement par le biais d’adjudications de prises en pension à taux variable (VRRR) à partir du 1er janvier une mesure de resserrement furtif de la politique. L’annonce a entraîné une légère remontée des taux à court terme alors même que le taux des prises en pension reste inchangé.

Le membre externe Jayanth R Varma a fait valoir qu’il y a de plus en plus de preuves que l’inflation devient persistante dans la région supérieure de la bande de tolérance, même s’il est prévu qu’elle reste dans la bande. S’opposant au maintien d’une position accommodante, Varma a écrit : « Dans cet environnement, il n’est plus approprié de s’en tenir à la position de politique monétaire adoptée pour la première fois en mai 2020 lorsque les effets économiques négatifs de la pandémie étaient à leur apogée. »

Varma a réitéré ses arguments en faveur d’une augmentation du taux de prise en pension inversée de son niveau actuel de 3,35 %. Augmenter rapidement les taux effectifs du marché monétaire vers 4 % démontrerait l’engagement du MPC envers l’objectif d’inflation, aiderait à ancrer les anticipations, à réduire les primes de risque, à renforcer la stabilité macroéconomique et permettrait de maintenir plus longtemps les taux d’intérêt à long terme plus bas, a-t-il ajouté.

