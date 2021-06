Compte tenu des efforts de Polygon et de 0x, devriez-vous acheter 0x ?

in

0x ZRX / USD peut être perçu comme ce logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des marchés d’actifs personnalisés. En utilisant son protocole, vous pouvez tokeniser des actifs, ainsi qu’acheter et vendre des jetons qui s’exécutent sur la blockchain Ethereum.

Il existe deux types de nœuds nécessaires au fonctionnement du marché, les créateurs qui fournissent de la liquidité au carnet d’ordres et les preneurs qui obtiennent la liquidité du carnet d’ordres.

La crypto-monnaie ZRX joue un rôle énorme lorsqu’il s’agit de négocier les marchés sur le protocole 0x, où elle récompense les relais pour l’hébergement des carnets d’ordres et la facilitation des opérations.

Le carnet d’ordres est tenu par des relais chargés de faciliter la communication entre les carnets d’ordres 0x et les transactions qui sont réglées sur la blockchain.

Lorsqu’un utilisateur effectue une transaction, les fabricants doivent envoyer les commandes signées cryptographiquement à un relais, qui les publie ensuite dans le carnet de commandes moyennant des frais de transaction, et ces commandes contiennent le jeton qu’est le commerçant, le prix et la date d’expiration. Date.

Une fois qu’il est prêt à fonctionner, 0x utilise des contrats intelligents sur Ethereum pour faire correspondre les demandes du récepteur avec les commandes du fabricant et transfère les jetons.

Cette façon de se rencontrer rapidement entre acheteurs et vendeurs avant d’enregistrer la transaction finale confirmée s’est avérée attrayante et pourrait voir sa mise en œuvre comme une fusée lorsque d’autres systèmes profiteront de sa technologie.

Les catalyseurs récents supportent 0x acheter

Après son ICO entre 2017 et 2018, le prix du token est passé à 0,42 $ à son apogée. Il a ensuite chuté à nouveau avant de prendre de l’élan suite au battage médiatique des altcoins au début de 2018.

En septembre 2018, ZRX a publié le protocole v2.0 qui a introduit de nouvelles fonctionnalités telles que le portail 0x, la prise en charge des jetons non fongibles (ERC-721) et une efficacité accrue de la correspondance des commandes, pour n’en nommer que quelques-unes.

L’excitation autour de l’industrie DeFi et de la crypto-monnaie à la fin de 2020 a également aidé la valeur de ZRX, qui est restée haussière jusqu’en 2021, où elle a dépassé 2 $ en avril.

Le 10 juin, Polygon a annoncé un partenariat avec 0x dans le but d’intégrer 1 million d’utilisateurs. Pour accélérer l’objectif de 0x et Polygon, les deux communautés contribuent un total de 10,5 millions de dollars. Ici, ZRX valait 0,96 $. Cela nous donne la prévoyance dont nous avons besoin pour voir où va le projet, et s’ils atteignent cet objectif, le prix pourrait augmenter considérablement.

Le 14 juin, CoinCap, qui est une plate-forme de données de marché de crypto-monnaie en temps réel leader du secteur, a commencé à permettre la négociation de jetons ETH, ERC-20 et Binance Smart Chain ou BEP-20 grâce à une intégration avec l’agrégateur d’échange décentralisé (DEX) 0x . Ici, le ZRX était évalué à 0,90 $. Cela signifie que les utilisateurs de CoinCap pourront désormais échanger ZRX, ce qui générera un niveau d’intérêt plus élevé.

ZRX, la crypto-monnaie 0x native, est actuellement évaluée à 0,93 $. Avec la récente poussée de Polygon et de 0x, nous pourrions assister à une augmentation de la popularité de l’utilisation de la crypto-monnaie ZRX et, en tant que telle, cela pourrait justifier un investissement solide. La valeur pourrait atteindre 2 dollars une fois l’objectif d’intégration d’un million d’utilisateurs supplémentaires atteint, ce qui pourrait arriver au cours du prochain trimestre.

