Compte tenu du cyclone Yaas, les chemins de fer indiens annulent davantage de services ferroviaires; voir la liste

En raison du cyclone Yaas, plusieurs services de trains de voyageurs ont été annulés par les chemins de fer indiens.

Annulation de plusieurs services de train de voyageurs: il est conseillé aux passagers de vérifier auprès des autorités ferroviaires avant de commencer un voyage en train. En raison du cyclone Yaas, plusieurs services de trains de voyageurs ont été annulés par les chemins de fer indiens. Récemment, de nombreux chemins de fer zonaux, y compris la zone South Eastern Railway, la zone Eastern Railway ont annulé les trains de voyageurs par mesure de précaution contre la tempête cyclonique. En plus de ces services ferroviaires, la zone du chemin de fer de la frontière nord-est (NFR) a également suspendu temporairement quelques trains supplémentaires en raison de l’imminence du cyclone Yaas. Voici la liste complète des services ferroviaires spéciaux, suspendus par la zone Northeast Frontier Railway en raison du cyclone Yaas:

Train n ° 03054 Mail Express Special annulé de Radhikapur à Howrah Junction le 26 mai 2021 Train n ° 03053 Mail Express Special annulé de Howrah Junction à Radhikapur le 27 mai 2021 Train n ° 03173 Mail Express Special annulé de Sealdah à Agartala le 27 mai 2021 02345 Mail Express Special annulé de Howrah Junction à Guwahati le 26 mai 2021 Train n ° 02346 Mail Express Special annulé de Guwahati à Howrah Junction le 26 mai 2021 Train n ° 05959 Mail Express Special annulé de Howrah Junction à Dibrugarh le 26 mai 2021 Train n ° 03147 Mail Express Special annulé de Sealdah à Bamanhat le 26 mai 2021 Train n ° 03148 Mail Express Special annulé de Bamanhat à Sealdah le 26 mai 2021 Train n ° 03149 Mail Express Special annulé de Sealdah à Alipurduar Junction le 26 mai 2021 Train n ° 03150 Mail Express Special annulé du Alipurduar Junction à Sealdah le 26 mai 2021 Train n ° 03159 Mail Express Special annulé de Kolkata à Jogbani le 26 mai 2021 Train n ° 03160 Mail Express Special annulé de Jogbani à Kolkata le 27 mai 2021 Train n ° 02377 Mail Express Special annulé de Sealdah à New Alipurduar le 26 mai 2021 Train n ° 02378 Mail Express Special annulé de New Alipurduar à Sealdah le 26 mai 2021 05227 Spécial vacances annulé de Yesvantpur Junction à Muzzafarpur Junction le 26 mai 2021 Train n ° 06577 Spécial annulé de Yesvantpur Junction à Guwahati le 28 mai 2021

