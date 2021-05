Compter les façons dont nous détestons «60 minutes» – Une note de Robbie George ⋆ .

Inutile de dire que Power Line a une histoire avec «60 minutes». C’est pourquoi j’ai pensé qu’il valait la peine de transmettre une note de Robert P. George à «60 Minutes» cette semaine. Le professeur George – «Robbie» pour ses amis – est le professeur McCormack à Princeton, la chaire créée à l’origine pour Woodrow Wilson, puis occupée par Edward Corwin et maintenant par Robbie. Il est réputé pour sa nature géniale (comme on peut s’y attendre d’un bon joueur de banjo) et ses bonnes relations avec les gens de gauche avec lesquels il n’est pas d’accord. Il enseigne en équipe un cours très populaire avec l’extrême gauche Cornel West.

Ainsi, pour Robbie d’envoyer cette note à «60 Minutes» est remarquable:

Cher Monsieur. _________:

Merci pour votre note.

Je suis professeur depuis trente-six ans. J’ai été impliqué de manière sérieuse dans les affaires publiques pendant près de trente ans. J’ai été interviewé dans divers médias des centaines, voire des milliers de fois. La plupart de ces expériences se sont bien déroulées. Même des enquêteurs hostiles m’ont permis de présenter mon point de vue sur une question ou un ensemble de problèmes et, dans presque tous les cas, ont cité ou rapporté ce que j’ai dit avec précision. Il y avait cependant une exception majeure. Ce fut la pire expérience que j’aie jamais vécue avec les médias. J’ai le regret de dire que c’était avec 60 minutes. Et il n’y a pas le moindre doute dans mon esprit qu’il était motivé par un parti pris idéologique.

En fait, le sujet était précisément celui sur lequel vous m’avez écrit: le statut biologique et moral de l’embryon humain en développement. J’avais siégé (ou servais – je ne me souviens plus du moment) au Conseil présidentiel sur la bioéthique et nous avions fait un rapport important sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Les choses ont bien commencé. J’ai donné une heure d’interview hors caméra à une personne associée à 60 Minutes (j’ai oublié son nom) qui a posé des questions réfléchies et intelligentes, écouté attentivement mes réponses et posé d’excellentes questions de suivi qui ont montré clairement qu’il comprenait mon points. Tout cela m’a fait croire qu’il s’agissait d’une enquête sérieuse. Puis vint l’interview à la caméra avec Lesley Stahl. C’était une série de «questions gotcha» qui ne révélaient pas la moindre connaissance de ce que j’avais dit lors de la pré-interview. Essayer de répondre à de telles questions pour un format tel que 60 minutes est tout simplement sans espoir. Exposer les hypothèses erronées ou tendancieuses intégrées aux questions épuise le temps et l’énergie. J’ai été stupéfait par l’expérience et, franchement, énervé. L’intensité de ma colère a augmenté lorsque j’ai vu l’émission. Le montage a semblé conçu pour induire les téléspectateurs en erreur sur mes points de vue et mes arguments. J’étais consterné.

Je me suis dit alors et là que je n’aurai plus jamais rien à voir avec 60 Minutes. La récente affaire avec Ron DeSantis m’a rappelé mon expérience malheureuse (pour dire le moins) avec le spectacle qui revenait. Le sujet sur lequel vous avez posé des questions est important et, comme vous l’avez noté, il y a eu des développements récents importants à ce sujet. Je serais ravi de participer à un effort pour informer avec précision le public de ces développements. Je manque de confiance, cependant, dans 60 Minutes, et pour cette raison je dois décliner.

Cordialement,