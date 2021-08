Compter les morts: important pour obtenir des estimations presque précises des décès de Covid

Gardez à l’esprit que l’Inde n’a peut-être pas compté correctement les décès et l’incidence de la première vague, ce qui aurait pu conduire à la complaisance qui a inauguré la tragique deuxième vague.

Selon une analyse du Reporters’ Collective (RC), le Gujarat a sous-estimé les décès dus au Covid-19, entre mars 2020 et avril 2021 dans 68 des 170 municipalités de l’État. Les données sur les décès des 68 municipalités ne représentent que 6 % de la population de l’État, et une projection conservatrice basée sur une simple proportionnalité fixerait le nombre de décès en excès dans l’État 27 fois plus élevé que le bilan officiel des décès de Covid du gouvernement du Gujarat le matin du 16 août.

L’analyse note que les décès en excès dans l’État en mai 2021 n’ont pas été inclus – les propres chiffres du gouvernement du Gujarat montrent que les décès de Covid ce mois-là étaient beaucoup plus élevés qu’en avril. Ceci, et le fait que les zones rurales de l’État, où l’accès aux soins de santé n’est pas aussi fort, ont également été exclus de l’analyse suggèrent que la projection RC est prudente.

Certes, les décès en excès aux causes indéterminées ne seront certainement pas tous des décès dus au Covid, mais compte tenu de la concomitance avec la pandémie, un grand nombre peut être attribué à la maladie. Ainsi, même si le nombre de décès de Covid dans l’État n’est pas en réalité 27 fois plus élevé que celui signalé, il s’agit très probablement d’un multiple significatif. Cela dit, les gouvernements, que ce soit le Centre ou les États ou les gouvernements locaux, se doivent aux Indiens d’enregistrer correctement les données Covid, et pour plusieurs raisons. Il se peut qu’il ne s’agisse pas entièrement d’un sous-dénombrement délibéré – les décès de Covid survenant à domicile, en particulier sans diagnostic de la maladie, peuvent tout simplement ne pas entrer dans les dossiers. Mais, les enregistrements doivent être corrigés dans la mesure du possible.

Une attribution précise a non seulement une portée statistique, mais également une portée épidémiologique. Par exemple, il y a beaucoup de choses, en termes de pathologie Covid, y compris la prédisposition à la fatalité, qui ne sont toujours pas claires pour la science. Une identification correcte de la maladie et des décès qui y sont liés est donc essentielle aux efforts mondiaux visant à contrôler les conséquences graves de la maladie. En outre, la deuxième vague a montré à quel point l’écosystème de santé global de l’Inde est court sur l’infrastructure critique de gestion de Covid-19 ; des données de létalité presque précises, y compris des données granulaires telles que les décès dus à des pénuries d’oxygène, nous aideront dans les vagues successives, le cas échéant. Gardez à l’esprit que l’Inde n’a peut-être pas compté correctement les décès et l’incidence de la première vague, ce qui aurait pu conduire à la complaisance qui a inauguré la tragique deuxième vague.

Une telle sous-déclaration est une maladie chronique pour l’Inde. Le gouvernement a donc du pain sur la planche. Il n’est pas nécessaire de féliciter l’un ou l’autre État – le Gujarat et l’Uttar Pradesh ont reçu des éloges pour la « bonne gestion de Covid » de la part des plus hauts échelons du pouvoir – même si une armée de trolls cible les autres pour présenter de meilleures données. Le chercheur acclamé Chandrakant Lahariya, sur la base de son analyse des données de l’enquête sérologique de l’ICMR et de la vaccination lue avec les cas signalés par les États, estime que l’Uttar Pradesh a le plus sous-déclaré les cas (un cas pour 98 cas manqués). Le facteur de sous-déclaration correspondant était de 61 pour le Gujarat, contre 30 pour l’Inde et six pour le Kerala (le plus bas du pays). Il s’agit de remédier à cet état de fait, même s’il n’est très probablement pas délibéré dans de nombreux cas.

