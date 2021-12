Amy Duggar King partage que la saison des vacances de sa famille proche devra être passée en isolement cette année en raison d’un cas de COVID-19. « Noël est annulé ici jusqu’à nouvel ordre », a-t-elle écrit dans un long post Instagram.

« Mes résultats de test sont revenus positifs, mon mari est mis en quarantaine dans notre chambre et sa quarantaine se termine bientôt. Ma quarantaine a commencé hier et je suis dans la chambre à l’étage loin de tout le monde ! Je n’ai pas de fièvre mais les courbatures et les frissons sont terrible », a-t-elle poursuivi, notant que sa mère et son fils, Daxton Ryan, n’ont pas contracté le virus et étaient en bas pour regarder le film Elf.

Bien qu’on ne sache pas exactement comment l’alun de Counting On est entré en contact avec le virus, elle suppose que cela s’est produit alors qu’elle voyageait via Delta Airlines – qui a récemment annulé 200 vols en raison de la nouvelle variante du coronavirus, Omicron. Amy a récemment volé avec la compagnie aérienne lors de son voyage à Atlanta.

« Donc rien n’est emballé, nous n’avons pas fait de photo de famille, nous sommes séparés les uns des autres mais la vie est toujours belle et il y a tellement de raisons de sourire… », a-t-elle poursuivi dans son post, montrant une photo d’elle sur facetime avec son mari Dillon King. « Et même si je suis pris au piège pendant 10 jours, je vais profiter de ce temps pour me rapprocher du Seigneur, voir des succès à succès et me reposer. Je suis tellement reconnaissante envers maman de prendre soin de notre petit gars – nous vous aimons tellement beaucoup !! jusqu’à ce que nous soyons mieux Joyeux JOYEUX Noël! »

Certains de ses abonnés ont envoyé des messages encourageants compte tenu des circonstances malheureuses des vacances. « La bonne nouvelle est que le bébé est assez jeune pour qu’il ne se souvienne pas que Noël était une semaine plus tard que d’habitude. Sentez-vous mieux bientôt et priez pour que votre mère et Daxxy restent en bonne santé », a écrit quelqu’un. « C’est bon… un Noël passé loin l’un de l’autre bat le reste de vos Noëls sans l’autre… comme moi, de nombreuses familles ont perdu leurs proches à cause de cette horrible maladie… j’ai perdu mon mari le 30/08 /21 et rien de pire que la douleur de ne pas l’avoir ici… alors profitez-en de loin… », a déclaré un autre.