Amy Duggar prend la défense de sa cousine Jana à la lumière de ses récentes accusations de délit. La nouvelle a éclaté que Jana avait été accusée de mise en danger d’enfants plus tôt ce mois-ci. « Je pense que si vous êtes parent, vous devriez surveiller vos propres enfants. Ce n’est pas bien d’avoir toujours quelqu’un d’autre qui les surveille pour vous », a tweeté Amy mardi.

L’ancien de Counting On a continué à interpeller d’autres membres de la famille qui « profitent » de leurs proches en les utilisant pour s’occuper de leurs enfants. « OK, laissez-moi clarifier quelque chose, je ne parle pas d’aimer les bons parents qui travaillent et subviennent aux besoins de leur famille. Je soutiens cela ! Bien sûr ! » elle a continué. « Je parle des gens qui comptent sur la tante [sic] ou des amis ou toute personne qui profite des gens. Tout simplement parce qu’ils le peuvent. »

« Vos enfants, même vos enfants plus âgés, ne devraient pas être votre baby-sitter intégrée. Vos enfants, quel que soit leur âge, devraient pouvoir vivre une vie d’adolescent normale. Aider de temps en temps est génial, mais si vous allez avoir que de nombreux enfants soient alors responsables d’eux », a-t-elle ajouté.

Jana a été accusée d’avoir mis en danger le bien-être d’un mineur dans l’Arkansas en septembre. Elle a plaidé non coupable et doit comparaître devant le tribunal en janvier. Elle a abordé la situation via son histoire Instagram, expliquant les faits à ses abonnés.

« Je faisais du baby-sitting il y a quelques mois lorsqu’un des enfants s’est promené seul dehors. Un passant qui a vu l’enfant a appelé la police. accident et l’enfant est sorti indemne », a-t-elle déclaré. « Ils ont reconnu qu’il s’agissait d’un cas où un enfant s’était glissé hors de la maison lorsque vous lui tourniez le dos pendant un instant. Tout s’est passé si vite et était effrayant. »

« Je suis reconnaissant envers les forces de l’ordre et ceux qui protègent et servent notre communauté. Je n’ai certainement jamais été arrêté comme certains l’ont peut-être laissé entendre. À la fin, j’étais juste en colère contre moi-même que cela se soit produit, mais je suis tellement reconnaissant que tout s’est terminé en toute sécurité et c’est vraiment ce qui comptait le plus pour moi », a-t-elle poursuivi.