Compter sur les talibans | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Avec des milliers d’occidentaux à la merci des talibans, le monde attend les événements en Afghanistan. Les dirigeants talibans se sont lancés dans une offensive de charme auprès des médias occidentaux ; comme cela a été largement noté, ils ont répondu à plus de questions de journalistes que Joe Biden. Ces titres adjacents du London Times d’aujourd’hui résument bien la situation :

La moins optimiste des deux histoires commence :

Des informations faisant état d’atrocités talibanes se sont répandues dans tout l’Afghanistan depuis que les insurgés ont lancé leur offensive finale. Malgré leurs promesses de magnanimité, les talibans ont été accusés d’avoir décapité des prisonniers, crevé des yeux et exécuté des centaines de personnes. Les civils en fuite ont rapporté des histoires de filles forcées à se marier ou kidnappées comme esclaves sexuelles. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre des islamistes en train de pomper des balles de mitrailleuses dans les corps de policiers afghans capturés.

Ensuite, il y a la femme abattue pour ne pas porter de burqa, et les « deux hommes [paraded] à travers les rues avec des visages noircis et des nœuds coulants autour [their] cous.

Je pense que nous découvrirons dans les semaines et les mois à venir qu’il s’agit du même vieux taliban. Pourtant, cela laisse ouvert le sort des milliers d’Occidentaux maintenant piégés à Kaboul et, sans aucun doute, dans d’autres villes. Les talibans peuvent décider que leur intérêt est de les laisser partir. Après tout, la « communauté internationale » pourrait verser de l’argent en contrepartie implicite. Mais même dans cette hypothèse, puisque personne ne sait combien d’Américains ou d’autres Occidentaux sont piégés, des atrocités occasionnelles contre eux ne seront probablement pas signalées. Quant au nombre beaucoup plus important d’Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis et les pays alliés et qui sont incapables de sortir du pays, je crains qu’il n’y ait peu d’espoir, malgré les promesses actuelles d’« amnistie » des talibans.

La gestion de notre retrait par Joe Biden a été un tel clusterf *** que ce qui précède représente maintenant le scénario optimiste.