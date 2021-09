Compteur de panique NFL de la semaine 1 : à quel point les Packers devraient-ils être inquiets ?

Aaron Rodgers aimerait que vous sachiez qu’il ne panique pas.

Après la défaite 38-3 de Green Bay lors de la semaine 1 contre les Saints, lorsque Rodgers a réussi 15 passes sur 28 pour 133 verges, aucun touché et—oui—deux interceptions, il a déclaré ce qui suit :

« Nous avons mal joué. J’ai mal joué », a déclaré Rodgers. « Offensivement, nous n’avons pas très bien exécuté. C’est un jeu. Il nous en reste 16.

Le ton de Rodgers était loin de celui de son entraîneur-chef Matt LaFleur, qui a qualifié la perte d’« humiliante » et a déclaré que les Saints « nous ont absolument embarrassés ».

“Je vais le laisser utiliser ces mots et j’utiliserai:” Ce n’est qu’un match “”, a déclaré Rodgers.

Rodgers et LaFleur représentent les deux pôles du spectre de panique de la NFL Semaine 1. Les petites tailles d’échantillon sont un fluide plus léger pour les réactions excessives; la saison est trop longue pour mettre trop de stock dans une seule performance de début de saison, ce à quoi Rodgers voulait en venir. Là encore, la NFL est conçue pour la parité et, la plupart des saisons, il y a une équipe qui va du premier au pire ou vice versa dans sa division. Vous ne pouvez pas entièrement annuler les premiers résultats surprenants. Nous évaluerons où plusieurs équipes ou joueurs tombent sur le spectre de la panique, mais commençons par les Packers, étant donné qu’ils ont eu les performances les plus alarmantes de la semaine 1. Paniquer ou ne pas paniquer, telle est la question.

Un facteur majeur dans le jeu Packers-Saints était que Green Bay n’a jamais eu la chance d’atteindre un quelconque équilibre. Les Saints ont effectué des touchés consécutifs en première mi-temps qui ont pris près de 18 minutes de temps de jeu, ce qui signifie que les Packers sont entrés dans la mi-temps 17-3 après avoir joué seulement 18 matchs.

Seth Galina de Pro Football Focus a fait un excellent travail pour expliquer comment les Saints se sont vendus pour arrêter l’offensive des Packers en jouant des coquilles de sécurité à deux hauteurs et en demandant aux joueurs dans la surface de garder un œil sur Rodgers lorsque Green Bay a lancé une action de jeu. En théorie, cela aurait dû les rendre vulnérables aux entailles dans le jeu de course. Après le premier quart, cependant, Rodgers a reculé pour passer 22 fois et n’a remis le ballon pour un jeu précipité que trois fois avant que Jordan Love n’entre dans le match au quatrième quart. La défense concerne les maillons faibles, mais Green Bay n’a pas profité du point faible de la défense des Saints, du moins en partie à cause du déroulement du match.

Ce n’est pas tout sur Rodgers. LaFleur a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir au moins essayé d’exploiter la défense des Saints, au diable le tableau de bord.

“Nous n’avons pas fait courir le ballon, nous n’avons même pas essayé de le faire assez”, a déclaré LaFleur après le match. “Alors c’est de ma faute.”

Un script de jeu désavantageux est souvent la façon dont une perte régulière se transforme en une éruption totale. Il est probablement prématuré pour Green Bay de paniquer pour l’instant. Les Packers ont perdu 38-10 contre les Buccaneers la saison dernière, un match dans lequel la ligne de statistiques de Rodgers était similaire à sa performance de la semaine 1: 16 passes sur 35 pour 160 verges, aucun touché et deux choix. Cette défaite n’a pas fait des Packers 2020 une mauvaise équipe. De plus, ces mêmes Buccaneers ont perdu un match contre les Saints 38-3 la saison dernière. Ils ont ensuite remporté le Super Bowl. Green Bay a Rodgers, Davante Adams, un bon joueur à LaFleur et l’un des meilleurs alignements de la NFL, ainsi que l’avantage de jouer dans la NFC North, une division dans laquelle aucune équipe n’a remporté son premier match. Les Packers affrontent les Lions au cours de la semaine 2, et cela semble être une assez bonne occasion de se remettre sur les rails.

C’est une histoire légèrement différente pour Rodgers lui-même, cependant. Son mécontentement envers le front office de Green Bay était l’histoire de l’intersaison, et tout ce qu’il fera cette année deviendra un mini-référendum sur son avenir à long terme avec l’équipe.

L’un des principaux problèmes de Rodgers avec les Packers était le fait qu’ils ne l’avaient pas régulièrement consulté pendant les périodes d’agence libre ou sur d’autres questions de personnel. Green Bay a acquiescé à certains de ses souhaits, acceptant d’échanger contre le receveur Randall Cobb (un favori de Rodgers). J’ai récemment parlé avec une poignée de dirigeants actuels et anciens de la NFL de la situation de Rodgers du point de vue de la façon de gérer les joueurs qui recherchent une plus grande autonomie au sein des organisations, et la plupart ont déclaré que faire un pas pour Rodgers, comme l’a fait Green Bay, allait au-delà de leur niveau de confort.

« En aucun cas, un joueur ne devrait prendre des décisions pour votre organisation », m’a dit l’ancien directeur général des Falcons, Thomas Dimitroff. “Jamais. Je respecte Aaron Rodgers, ou Matt Ryan et Julio Jones avec qui j’ai eu affaire. Communiquer avec eux et les tenir au courant des situations est important et entendre ce qu’ils ont à dire… mais en fin de compte, cela devrait être ma responsabilité.

Rodgers a déclaré qu’il devrait bénéficier d’un traitement spécial parce qu’il est spécial. “Je ne demande rien que les autres grands quarts des dernières décennies n’aient pas obtenu”, a-t-il déclaré en juillet. Cette affaire repose sur sa capacité à être un quart-arrière d’élite, et des performances comme la semaine 1 diminuent sa position. Les difficultés défensives des Packers – de leur défense poreuse contre la course aux confusions de couverture qui ont conduit à plusieurs touchés – étaient aussi mauvaises ou pires que leurs difficultés offensives, mais attireront moins d’attention que tout ce que Rodgers fait. Les Packers ira probablement bien, mais Rodgers a avancé un argument selon lequel il était bien meilleur que bien, et même un match peut y mettre un frein.

Verdict final : Faible panique pour l’équipe, mais peut-être moyenne pour Rodgers.

Les nouveaux ajouts des Patriots

Les Patriots et Bill Belichick ont ​​déboursé 159,6 millions de dollars en argent garanti pendant neuf jours en mars, un record de la NFL pour une seule période d’agence libre. Ils l’ont fait pour améliorer le record de 7-9 de la saison dernière, le plus grand nombre de défaites qu’ils ont subies en une saison depuis que Belichick est devenu entraîneur-chef en 2000.

La mauvaise nouvelle est qu’ils ont encore perdu lors de la semaine 1, 17-16 contre les Dolphins, qui ont profité de quatre échappés forcés, dont deux ont été perdus par les Patriots. La bonne nouvelle pour la Nouvelle-Angleterre est que bon nombre de ses ajouts pendant l’intersaison semblaient bons, même si le score final n’était pas satisfaisant pour Belichick.

“Ce fut évidemment un match décevant”, a déclaré Belichick.

Le nouveau venu défensif Matthew Judon a connu un match solide, exerçant une pression constante et enregistrant quatre plaqués, un pour la défaite et une pression sur l’insaisissable Tua Tagovailoa.

Plus important encore, Mac Jones semblait solide à ses débuts en tant que quart-arrière partant des Patriots.

Il a inscrit 29 sur 39 pour 281 verges et un touché et était prêt dans des situations où la défense de Miami savait qu’il lancerait, avec 9 sur 12 pour 89 verges au troisième essai. Il avait une forte connexion avec le receveur large Nelson Agholor, qui a réalisé cinq attrapés pour 72 verges avec un touché après avoir eu des problèmes avec des chutes pendant la pré-saison.

Après que Jones ait déclaré qu’il pouvait faire mieux à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse, d’autres joueurs semblaient prendre sur eux de souligner qu’il avait bien joué.

«Je pensais que Mac montrait beaucoup de force mentale. Il a très bien fait certaines choses. Nous devons faire un peu mieux pour le protéger parfois. Je pense qu’il a pris trop de coups sûrs », a déclaré le centre David Andrews. “Je pensais qu’il montrait vraiment de la ténacité, se tenait là et faisait de gros lancers, encaissait les coups et continuait à avancer.”

Jones n’a été limogé qu’une seule fois mais a été touché 13 fois et a clairement ressenti la pression de la ruée vers les passes de Miami, en particulier après que le plaqueur Trent Brown soit sorti après la première série de l’équipe.

“Il nous a mis en position de gagner”, a déclaré l’ailier rapproché Jonnu Smith.

Verdict final : Faible panique, mais recouvrez tous les ballons de graisse cette semaine.

Profondeur QB de l’équipe de football de Washington

L’équipe de football avait un solide plan de quart en place pour 2021 après avoir fait appel à Ryan Fitzpatrick en tant qu’agent libre, avec Taylor Heinicke servant de remplaçant compétent. Mais au deuxième quart du match de l’équipe contre les Chargers dimanche, Fitzpatrick a subi une subluxation de la hanche droite, ce qui l’a placé sur la liste des blessés. Il sera absent pour au moins trois matchs mais devra probablement manquer plus que cela, selon le Washington Post.

Heinicke a été impressionnant contre les Bucs lors des séries éliminatoires la saison dernière lorsqu’il a été inopinément propulsé dans le rôle de départ – il a obtenu la meilleure note en un match de Pro Football Focus par un quart-arrière toutes les séries. Sa sortie a été plus modeste lors de la semaine 1 en relève pour Fitzpatrick, avec 11 passes sur 15 pour 122 verges et un touché. C’est peut-être un peu optimiste, mais Heinicke semble capable de sorties en flèche ou en baisse similaires à celles de Fitzpatrick, ce qui maintiendrait WFT en lice dans la NFC East.

La plus grande préoccupation est la profondeur de Washington à la position. Heinicke était une bonne police d’assurance, en particulier pour un quart-arrière comme Fitzpatrick. Mais Heinicke est aussi fulgurant, et il est plus difficile d’en dire autant de Kyle Allen, qui est maintenant le remplaçant de Heinicke. L’équipe de football est dans une position bien trop familière d’avoir besoin d’aide au poste de quart-arrière, et il ne peut pas se sentir bien que sa première défaite soit survenue contre Justin Herbert des Chargers, qu’ils ont laissé tomber en 2020.

Verdict final : panique moyenne ; pointe chaque fois que Heinicke prend un coup ou se débat.

Ézéchiel Elliott

Les Cowboys ont perdu contre les Buccaneers lors du premier match de la saison 2021 et leur porteur de ballon vedette n’était pas vraiment un facteur. Elliott n’a récolté que 33 verges en 11 tentatives au sol et a été éclipsé par le remplaçant Tony Pollard, qui a gagné 14 verges en trois tentatives et ajouté 29 verges en réception sur quatre attrapés.

Le coordinateur offensif des Cowboys, Kellen Moore, a déclaré cette semaine que Dallas a exécuté le ballon moins que prévu parce que le quart-arrière Dak Prescott a vérifié les points appelés 12 fois en fonction de ce qu’il a vu de la défense. Pourtant, cela ne tient pas compte du fait que Pollard a meilleure allure qu’Elliott à la fois en tant que coureur et receveur de passes.

Elliott a signé un contrat de 90 millions de dollars sur six ans avec les Cowboys en 2019. Il ne va probablement nulle part pour le moment, car passer la prochaine intersaison coûterait à Dallas 11,9 millions de dollars en argent mort par rapport au plafond salarial. Cependant, il semble de moins en moins probable qu’Elliott verra les années restantes de son contrat au-delà de cela.

Verdict final : Grande panique.

La mauvaise chance des Ravens de Baltimore

Les Ravens ont joué l’un des matchs les plus fous de mémoire récente contre les Raiders lundi soir. Cela vaut la peine d’évaluer l’importance de tout match qui nécessite un classement de ses moments les plus étranges, mais le plus grand défi de Baltimore à la suite de la défaite concerne son calendrier à venir.

Les Ravens affronteront maintenant Kansas City lors de la deuxième semaine. Le quart-arrière Lamar Jackson est en carrière 0-3 contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Les Ravens font face à une fin de saison difficile, avec des affrontements contre les Browns et les Steelers à deux reprises, ainsi que les Packers, les Bengals et les Rams au cours des sept dernières semaines. Il y a une pression pour prendre un bon départ dans une division compétitive avec cette ardoise qui se profile, mais les Ravens ont maintenant de solides chances de commencer 0-2.

Ce qui ne semble pas valoir la peine de paniquer, c’est la pièce de Jackson. Il n’a complété que 63 pour cent de ses passes, mais avait une profondeur moyenne de 9,1 verges, qui s’est classée 18e de la ligue lors de la semaine 1, selon PFF. Ce n’est pas spectaculaire, mais cela laisse présager une attaque de passe en profondeur décente, et c’était la principale priorité de Baltimore cette intersaison. Jackson était son excellent moi habituel sur le terrain, se précipitant pour 86 verges en 12 courses, ce qui a aidé les Ravens à maintenir leur position typique de meilleur match de course de la NFL au cours de la semaine 1 malgré de nombreuses blessures au porteur de ballon.

Les Raiders ont également fait pression sur Jackson sur 55% de ses pertes, selon les statistiques de la prochaine génération de la NFL. Ce n’est pas l’environnement idéal pour obtenir une solide évaluation d’un quart-arrière au début de la saison et, malgré tout, Jackson a connu des moments prometteurs.

Verdict final : panique moyenne à élevée.

