Compteur de panique Padres. De plus, Miguel Cabrera rejoint le Club 500 !

in

Miguel Cabrera a ajouté un autre exploit à sa carrière décorée ce week-end. Nous discutons de Miggy et discutons des joueurs actuels qui ont les meilleures chances d’atteindre 500 home runs (0:30). Ensuite, nous discutons de la récente spirale des Padres et du licenciement de leur entraîneur de lanceurs (24:00) avant de relancer Pourquoi n’avez-vous pas encore Homered? et Bon, Mauvais, Uggla (35:00).

Hôtes : Jake Mintz et Jordan Shusterman

Producteur : Bobby Wagner

Éditeur : Mike Wargon

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS