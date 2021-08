Compteurs de raid et comment attraper

in

Les entraîneurs de Pokemon Go peuvent désormais rencontrer Shiny Heracross dans les raids et les meilleurs compteurs sont nécessaires pour attraper la créature exclusive de la région.

Le monstre de poche est généralement limité à l’Amérique du Sud, mais il peut être affronté partout dans le monde lors de l’événement Space Ultra Unlock Part 2. Cette occasion a également Palkia disponible pour combattre, et cela donne aux entraîneurs la possibilité de piéger également Shellos West et East.

Vous pouvez également essayer d’obtenir Mega Ampharos, mais vous voudrez surtout capturer le Johto de type Bug et Fighting avant qu’il ne revienne en Amérique du Sud uniquement.

POKEMON GO : Toutes les tâches et récompenses de Space Ultra Unlock Part 2 Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon initialement découverts à Galar !

Comment obtenir Shiny Heracross dans Pokemon Go

Vous ne pouvez obtenir Shiny Heracross dans Pokemon Go qu’entre le 6 août et 20h00 heure locale le 17 août.

Il est toujours disponible en Amérique du Sud, mais il ne peut être attrapé ailleurs dans le monde que pendant Space Ultra Unlock Part 2. Au lieu de dans la nature ou d’œufs, les entraîneurs trouveront la bête à cornes dans les raids 3 étoiles.

Les raids pour Space Ultra Unlock Partie 2 sont les suivants :

1 étoile :

Unown U (S) Shellos (Est) Shellos (Ouest) Elgyem Espur

3 étoiles :

Alakazam Kangaskhan (D) Heracross (D)

5 étoiles:

Méga :

Pokemon Go Heracross compteurs et faiblesse

Shiny Heracross est une créature de type Bug et Fighting avec une faiblesse majeure pour les attaques volantes dans Pokemon Go. Cela signifie que les compteurs appropriés incluent Moltres, Pidgeot et Ho-oh.

Il a également une faiblesse pour les assauts de fées, psychiques et de feu, donc d’autres créatures utiles incluent Charizard et Mewtwo. Les chances de rencontrer une spéciale pétillante sont évidemment minces, mais j’espère que vous en rencontrerez une grâce à une pure détermination.

Compteurs

Vous trouverez ci-dessous une liste de compteurs et de leurs attaques pour renverser la bête :

Moltres – Wing Attack, Sky Attack Ho-Oh – Hidden Power, Brave Bird Mewtwo – Confusion, Psystrike Charizard – Air Slash, Blast Burn Zapdos – Thunder Shock, Drill Peck Pidgeot – Gust, Brave Bird Rayquaza – Air Slash, Hurricane Staraptor – Wing Attaque, oiseau courageux

Tout ce qui précède est une gracieuseté de Pokebattler.

