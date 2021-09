ComputeCoin présente testnet avec les meilleurs mineurs de crypto après avoir obtenu un financement de 2 millions de dollars »CryptoNinjas

ComputeCoin Network (CCN), un ordinateur auto-évolutif conçu pour servir le métavers avec un financement de 2 millions de dollars, a annoncé aujourd’hui le lancement de son testnet. Avec certains des meilleurs mineurs de crypto tels que les mineurs Ethereum (ETH), Filecoin (FIL) et Swarm (BZZ) à bord, CCN continue d’inviter les mineurs intéressés et qualifiés à postuler jusqu’au 11 octobre 2021. ComputeCoin distribuera un nombre limité de Metaverse Mining Pass (NFT) aux candidats de haute qualité.

Les demandes de calcul des applications du métaverse seront à une échelle sans précédent, dépassant même la capacité des géants de la technologie hérités et des principales chaînes de blocs. Contrairement à d’autres projets de blockchain de couche 1, ComputeCoin se concentre principalement sur l’activation d’applications métaverse en intégrant et en configurant dynamiquement des clouds décentralisés tels que Filecoin, DFINITY et des centres de données pour permettre des expériences immersives pour les utilisateurs finaux (par exemple, les jeux VR/AR).

«ComputeCoin est le premier projet à relever spécifiquement les défis informatiques auxquels sont confrontées les applications métaverse. Nous envisageons une plate-forme capable de fournir une puissance de calcul riche, peu coûteuse, instantanée et fiable aux développeurs et utilisateurs du métaverse. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé dur pour jeter les bases de ComputeCoin. Nous sommes ravis d’inviter enfin les mineurs à rejoindre notre réseau de test lors de son lancement.

– Mourad Mazouni, PDG de ComputeCoin

Fond

Lancé en 2018 en tant que projet de recherche dans une grande université, le projet ComputeCoin bénéficie désormais du soutien d’éminents universitaires et chercheurs, comme le Dr Steve Liu, membre de l’IEEE et membre de l’Académie canadienne du génie ; et le Dr Michael Saunders, membre de la Royal Society of New Zealand. ComputeCoin compte également plusieurs autres boursiers et professeurs IEEE dans son équipe d’experts.

Déjà avec quelques brevets américains exclusifs en sa possession, l’algorithme de consensus breveté de ComputeCoin, Proof of Honesty (PoH), rend leur écosystème autonome possible en permettant aux utilisateurs d’authentifier les résultats des tâches informatiques externalisées. Un autre brevet, Distributed Computing Using Blockchain Technologies, fournit une architecture fondamentale pour les clouds décentralisés.

Les mineurs intéressés peuvent soumettre une candidature pour participer à la phase 1 du testnet ; dans les étapes ultérieures du testnet, les mineurs enchérissent sur des certificats lors d’une vente aux enchères.