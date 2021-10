Computer Visual Syndrome (SVI), la maladie qui se déclenche chez ceux qui utilisent beaucoup l’ordinateur

15/10/2021 à 10:00 CEST

L’augmentation des heures que nous passons devant les appareils mobiles s’est multipliée en 2020 en raison du confinement et des restrictions de mobilité qui se sont généralisées en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela a provoqué, selon le Conseil général des facultés pharmaceutiques, une augmentation du nombre de cas de syndrome visuel par ordinateur (SVI). Syndrome qui se définit comme l’ensemble des problèmes oculaires liés à l’utilisation continue de la vision de près et à l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes et de smartphones.

Cela peut vous intéresser : l’ère numérique ne nous rend pas stupides

Maria Isabelle de Andrés, membre national d’optique et d’acoustique du Conseil général des pharmaciens, reconnaît que ce syndrome « ​​a été l’une des consultations les plus courantes dans les pharmacies espagnoles depuis la pandémie et au cours des dernières années avec l’augmentation de l’utilisation des écrans d’appareils mobiles » .

Symptômes de l’IVS

Le syndrome visuel par ordinateur est défini comme l’ensemble des problèmes oculaires liés à l’utilisation continue de la vision de près et à l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes et de smartphones.

L’IVS peut affecter 90 % des personnes qui utilisent des appareils plus de 3 heures par jour. Les symptômes qu’il provoque disparaissent parfois lorsque l’activité cesse, mais à d’autres moments ils persistent, réduisant la santé visuelle de l’utilisateur.

Et quels sont ces symptômes ? Eh bien, parmi les plus fréquents sont :

Douleurs à la tête, au cou et aux épaules Étourdissements Fatigue visuelle Démangeaisons oculaires Yeux secs et larmoiement excessif Elle peut être fortement aggravée par l’âge, l’utilisation de lentilles de contact et des facteurs tels que la sécheresse environnementale, la vision floue de près, l’hypersensibilité à la lumière, l’irritation des yeux, entre autres.

Les causes les plus courantes du syndrome de vision par ordinateur sont excessives accommodement lors de la mise au point sur un objet en permanence (par exemple, lors de la lecture), sécheresse des yeux, due à une diminution de la fréquence des clignements et des rayonnements émis par les écrans d’affichage de ces appareils, notamment la lumière bleue.

Recommandations pour prévenir le SIV

Bien que la pandémie semble heureusement offrir une image plus rose, l’exposition aux écrans se poursuit. Par conséquent, les pharmaciens fournissent quelques conseils pour prévenir l’apparition du syndrome de vision par ordinateur.

Si vous portez régulièrement des lunettes ou des lentilles de contact, assurez-vous de porter la bonne ordonnance. Les pharmaciens recommandent une visite annuelle chez l’opticien ou l’optométriste pour une étude oculaire complète.De plus, en ce qui concerne les appareils mobiles ils rappellent que vous devez porter des lunettes avec un filtre antireflet et/ou pour la lumière bleue des écrans LED. espace de travail. N’éclairez pas directement les yeux et ne créez pas d’ombres ou de reflets sur l’écran. Ne travaillez jamais dans l’obscurité, réglez l’intensité et la luminosité de l’écran pour qu’elles ne soient pas excessives. Activez le filtre de lumière bleue si l’écran en a un.Faites des pauses périodiques en utilisant la règle « 20-20-20 » (pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes en regardant à une distance de 20 pieds (environ 6 mètres). et position de vision adéquate selon sur chaque écran.Ne pas dépasser deux heures d’utilisation.En cas de port de lentilles de contact ou dans des environnements secs (climatisation, chauffage, vent…) il est conseillé d’utiliser des larmes artificielles.