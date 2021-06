Computex 2021: GPU phare Nvidia GeForce RTX 3080 Ti avec un taux de hachage Ethereum «réduit» annoncé

Nvidia dit qu’il sera disponible “dans le monde entier” à partir du 3 juin.

Au Computex 2021, Nvidia a annoncé un tout nouveau GPU de bureau phare, le GeForce RTX 3080 Ti, qui ressemble beaucoup à son RTX 3090 haut de gamme, le Big Ferocious GPU, mais 300 $ moins cher. Fondamentalement, c’est un RTX 3090 piégé à l’intérieur du corps d’un RTX 3080, ce qui est toujours une bonne nouvelle, mais il y aura évidemment beaucoup de questions autour des thermiques sur cette chose avec toute la puissance supplémentaire moins le refroidissement haut de gamme, quelque chose que les joueurs professionnels surveilleront de près au fur et à mesure que le RTX 3080 Ti commencera à être expédié (Nvidia dit qu’il sera disponible “dans le monde entier” à partir du 3 juin, mais votre kilométrage peut varier).

Comme le RTX 3080 et le RTX 3070, Nvidia rend le RTX 3080 Ti également « moins souhaitable » pour l’extraction de crypto-monnaie en réduisant le taux de hachage. Il dispose d’un lot distinct de processeurs d’extraction de crypto-monnaie ou de CMP conçus sur mesure à cet effet afin que les mineurs n’empilent pas sur ses cartes RTX à une époque de pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui, selon Nvidia, se poursuivra tout au long de 2021. Ces GPU le sont également. moins qu’idéal pour les jeux.

À venir sur le RTX 3080 Ti, Nvidia a annoncé que son édition Founders commencerait à 1199 $. Comme prévu, des partenaires allant d’Asus, Gigabyte, MSI à Zotac offriront leur propre prise personnalisée avec des améliorations et des prix séparément.

Nvidia affirme que le RTX 3080 Ti, basé sur l’architecture de son unité de traitement graphique Ampere, peut exécuter des jeux 4K jusqu’à 1,5 fois plus rapidement que le RTX 2080 Ti de dernière génération. La conception matérielle et la sélection des ports (le nouveau connecteur à 12 broches de Nvidia) sont conformes au RTX 3080, mais le RTX 2080 Ti bénéficie d’une puissance supplémentaire (350 watts) et d’une mémoire virtuelle (12 Go de GDDR6X). Ailleurs, nous examinons 10 240 cœurs CUDA fonctionnant à une fréquence de base de 1,37 GHz avec une vitesse de boost allant jusqu’à 1,67 GHz.

Nvidia a également annoncé un RTX 3070 Ti relativement plus grand public aux côtés du RTX 3080 Ti qui commencera à 599 $ et commencera à être expédié à partir du 10 juin. Nvidia dit qu’il est jusqu’à 1,5 fois plus rapide que le RTX 2070 Super de dernière génération avec 6 144 cœurs CUDA , 8 Go de mémoire GDDR6X et une puissance nominale de 220 W. Le RTX 3070 Ti inclura également le nerf de la crypto-monnaie de Nvidia avec la moitié du taux de hachage pour l’exploitation minière Ethereum.

Les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti prendront en charge les agrafes Nvidia populaires et haut de gamme, notamment le lancer de rayons en temps réel Gen 2, le Deep Learning Super Sampling ou DLSS et les technologies Reflex.

Dans d’autres nouvelles, son rival AMD a annoncé ses GPU Radeon RX 6000M série “mobiles” de la même manière au Computex 2021 et a également dévoilé FidelityFX Super Resolution (FSR), sa réponse au DLSS de Nvidia. Alors que les cartes graphiques mobiles de la série Radeon RX 6000M seront disponibles à partir du 1er juin, FSR sera officiellement lancé le 22 juin.

