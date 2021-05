Computex 2021 : Intel 5G Solution 5000, annonce des processeurs pour ordinateurs portables “Tiger Lake” plus rapides

Les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération permettront la productivité, la collaboration, la création, les jeux et le divertissement dans le monde réel sur des ordinateurs portables fins et légers

La pandémie de Covid a entraîné une augmentation massive de la demande d’ordinateurs personnels alors que de plus en plus de personnes se connectent pour le travail, l’éducation, la communication et le divertissement, et pour faciliter tout cela, Intel a annoncé une multitude de nouveaux produits avant le Computex 2021. Ceux-ci incluent son premier module 5G pour PC appelé Intel 5G Solution 5000 et des processeurs plus rapides de 11e génération « Tiger Lake » pour les ordinateurs portables fins et légers. La société a également donné un aperçu de ses processeurs “Alder Lake” de 12e génération pour les ordinateurs de bureau ainsi que les facteurs de forme des ordinateurs portables.

La solution Intel 5G 5000 a été développée en collaboration avec MediaTek et Fibocom pour la définition du produit, la prise en charge des solutions de modem 5G pour les PC de nouvelle génération et pour la fourniture de solutions 5G M.2 (FM350-GL). Le modem de la solution 5G pour les ordinateurs portables et les PC augmentera la connectivité pour les personnes qui dépendent des données cellulaires plutôt que des services à large bande et stimulera la demande de réseaux 5G. Les utilisateurs pourront se connecter à tous les réseaux 5G NR, 4G LTE et 3G pour une compatibilité descendante. Le modem prétend offrir des téléchargements de 4,7 Gbit/s et des vitesses de téléchargement de 1,25 Gbit/s.

On dit que les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération apportent la productivité, la collaboration, la création, les jeux et le divertissement dans le monde réel sur des ordinateurs portables minces et légers et fournissent les premiers 5 gigahertz (GHz) du secteur dans des conceptions fines et légères à grand volume , optimisations ISV pour un transcodage jusqu’à huit fois plus rapide. Optimisations ISV pour un transcodage jusqu’à huit fois plus rapide et une vitesse de montage vidéo deux fois supérieure, une connectivité améliorée et un gameplay 1080p impressionnant avec une fréquence d’images 2,7 plus élevée que celle de la concurrence.

Plus de 60 conceptions basées sur les processeurs Intel Core i7-1195G7 et Intel Core i5-1155G7 sont attendues d’ici cette saison des fêtes.

De plus, certains nouveaux modèles Intel Core de 11e génération seront équipés de produits Wi-Fi 6E (Gig+) qui permettront des vitesses gigabit+, des latences plus faibles et une fiabilité améliorée grâce à des performances Wi-Fi non encombrées dans les nouvelles bandes 6 GHz.

« Nous avons pris le meilleur processeur au monde pour les ordinateurs portables Windows minces et légers et avons rendu l’expérience encore meilleure avec l’ajout de nos deux nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe. De plus, nous savons que les performances et la connectivité dans le monde réel sont vitales pour nos partenaires et les personnes qui dépendent quotidiennement des PC, nous poursuivons donc sur cette lancée avec plus de capacités de plate-forme et de choix sur le marché avec le lancement de notre premier produit 5G. pour PC : la solution Intel 5G 5000 », a déclaré Chris Walker, vice-président d’Intel et directeur général de Mobility Client Platforms.

Le Wi-Fi 6E est la mise à jour la plus importante du Wi-Fi grand public en 20 ans. Intel a livré les premières solutions Wi-Fi 6E pour le marché des PC au début de 2021.

Au Computex 2021, Intel a également lancé les processeurs Tiger Lake, qui ont une vitesse turbo monocœur allant jusqu’à 5 GHz. Les deux ont des cibles TDP configurables de 12 à 28 W, et les deux fonctionnalités intègrent des graphiques Intel Iris Xe et concurrenceront le processeur de la série Ryzen 5000 d’AMD.

La société a également réaffirmé son engagement envers l’écosystème informatique de Taiwan et a dévoilé un ordinateur portable Acer Aspire Vero respectueux de l’environnement, fabriqué à partir de matériaux recyclés post-consommation, comme exemple de son engagement en faveur du développement durable.

