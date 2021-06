Computex 2021: les derniers GPU pour ordinateurs portables de la série Radeon RX 6000M d’AMD ont l’« avantage » RDNA 2

Le coup de pied de la procédure est à trois jetons.

AMD a dévoilé les GPU « mobiles » tant attendus de la série Radeon RX 6000M. Officiellement annoncée au CES 2021, la série Radeon RX 6000M est la réponse d’AMD aux GPU de la série RTX 3000 de Nvidia. La grande nouvelle mise à jour ici est qu’ils apportent l’architecture de bureau RDNA 2 de nouvelle génération d’AMD aux ordinateurs portables. Le coup d’envoi de la procédure est constitué de trois puces : le RX 6800M, le RX 6700M et le RX 6600M. AMD a déclaré qu’il collaborerait également avec ses partenaires PC mondiaux pour fournir des ordinateurs portables “conçus, optimisés et spécialement conçus pour les meilleures expériences de jeu possibles” dans le cadre de l’initiative AMD Advantage Design Framework qui fait ses débuts aux côtés de ses GPU pour ordinateurs portables Radeon RX 6000M.

Carte graphique mobile AMD Radeon RX 6000M

Les GPU de la série RX 6000M basés sur RDNA 2 offrent des performances jusqu’à 1,5 fois plus rapides tout en consommant jusqu’à 43% d’énergie en moins par rapport à la dernière génération (basée sur RDNA), selon les chiffres partagés par AMD. Le RX 6800M haut de gamme est présenté comme le “GPU AMD Radeon le plus rapide pour ordinateurs portables” et est conçu pour les jeux 1440p/120 FPS. Il sera configurable à 145W (et plus). Le prochain en ligne, le RX 6700M (jusqu’à 135 W), est conçu pour les jeux 1440p/100FPS tandis que le RX 6600M d’entrée de gamme (jusqu’à 100W) s’adaptera aux ordinateurs portables légers permettant des jeux 1080p/100FPS.

Parmi les autres fonctionnalités clés présentées par AMD, citons AMD Infinity Cache et DirectX Raytracing (DXR). Les cartes graphiques mobiles de la série Radeon RX 6000M seront disponibles à partir du 1er juin et vous pouvez vous attendre à ce qu’elles alimentent certains des ordinateurs portables de jeu les plus haut de gamme d’Asus, HP, Lenovo, MSI et d’autres principaux équipementiers tout au long de l’année.

Cadre de conception AMD Advantage

Dans le cadre de cette initiative, AMD s’associera avec des fabricants d’équipements d’origine ou des OEM sur des ordinateurs portables de jeu qui seront apparemment conçus pour tirer le meilleur parti de son matériel. Pensez à Intel Evo, mais pour les ordinateurs portables de jeu. Sur la base de ce partenariat, nous pouvons nous attendre à ce que des ordinateurs portables avec des autocollants/marqueurs spéciaux et un réglage sous le capot, bien sûr, vous fassent savoir en quoi un ordinateur portable certifié « AMD Advantage » est différent des autres.

AMD aura bien sûr une liste de choses à faire pour que les OEM puissent se qualifier pour cette approbation. Pour commencer, il ne sera disponible que pour les ordinateurs portables basés sur les graphiques mobiles de la série Radeon RX 6000M et les processeurs mobiles Ryzen 5000. Les ordinateurs portables éligibles à la certification doivent avoir un écran avec au moins 300 nits de luminosité, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et prendre en charge Freesync. Il doit également couvrir 100 % de sRGB ou 72 % de NTSC et avoir une faible latence. Une autre mesure est que lesdits ordinateurs portables doivent maintenir des températures inférieures à 40 degrés sur les touches WASD. Ces ordinateurs portables devront également prendre en charge les technologies Smart Access Memory et Smart Shift d’AMD et offrir 10 heures de lecture vidéo.

Les premiers ordinateurs portables AMD Advantage devraient être disponibles auprès des «principaux» OEM à partir de ce mois-ci.

