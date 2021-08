Comunicado Oficial : Gestion du podcast de Madrid EN DIRECT À NEW YORK

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à NEW YORK

À propos de cet événement

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à NEW YORK. Donc, tout le monde à New York et dans les environs, assurez-vous de réserver la date. Nous ferons un podcast en direct le week-end du 4 décembre au Playwright Irish Pub. Nous annoncerons le jour et l’heure les plus proches de l’événement. Nous attendons juste de voir quand la Liga programmera le match de la Real Sociedad.

Réservez votre place pour les lève-tôt dès que possible pour vous assurer d’entrer avant que les sièges ne se remplissent et que les prix n’augmentent. Cela pourrait très bien être notre seule escale à New York dans un avenir prévisible. Faites-le compter. Venez nous rencontrer !

Plus de villes sur la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai