Comunitat de l’Esport présente un portail web complet

06/04/2021 à 16:26 CEST

Sport.es

Coïncidant avec le célébration mondiale de la Journée internationale de l’activité physique et des sports, Sport of the Generalitat et la Fondation Trinidad Alfonso ont annoncé la création d’un nouveau portail web rassembler tout le sport de Communauté de l’Esport. Parallèlement à cet outil web, la nouvelle image de la marque Comunitat de l’Esport et le nouveau slogan ont également été présentés, qui vise à résumer l’esprit de cette initiative avec «Le sport vit ici // l’Esport viu ací».

le Ministre de l’éducation, de la culture et des sports, Vicent Marzà, et le directeur de projet de la Fondation Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez ont présenté les nouveautés Comunitat de l’Esport, dans un acte au ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports, auquel ont participé les fédérations valenciennes, une dizaine d’athlètes et des représentants d’entités sportives.

Le Ministre des Sports de la Generalitat, Vicent Marzà, a expliqué que « eLe but commun de la Generalitat et de la Fondation est d’accompagner le secteur et de faire partie de cette grande équipe qu’est le sport conçu et pratiqué sur notre territoire: événements, soutien aux athlètes, aide aux activités qu’ils organisent, réalisation de programmes éducatifs liés à l’activité physique, développement de la modernisation et affichage d’un calendrier sportif allant des sports de base aux grandes étapes et compétitions. Nous voulons que tout le monde sache que le sport vit ici. Pour cette raison, nous franchissons aujourd’hui une étape de plus, que nous pensons nécessaire: l’activation d’un portail Web qui se réfère au sport valencien et qui en même temps est utile pour tous ceux qui aiment le sport et veulent le pratiquer. ;.

Juan Miguel Gomez a souligné que « Le Web est le visage visible, mais ce qui se cache derrière est un projet très vaste et passionnant des Sports de la Generalitat et de la Fondation Trinidad Alfonso.. Nous voulons qu’il soit une référence pour tout l’écosystème sportif de la Communauté valencienne. Les fédérations, les clubs, les athlètes sont les vrais protagonistes, cela appartient à tout le monde et nous voulons que tout le monde se joigne pour le faire le plus grand possible & rdquor;, et il a ajouté: «Nous avons toujours dit qu’avec la Comunitat de l’Esport marque nous n’inventons rien, mais nous commandons ce qui est déjà fait et très bien dans les trois provinces. Nous vivons dans une terre privilégiée par la température, le soleil, la plage, les montagnes. Nous avons tout sous la main. Avec cette plate-forme Web et avec ce slogan «Le sport vit ici», nous voulons le montrer et valoriser le travail déjà accompli par les fédérations, les athlètes, les clubs et autres protagonistes sportifs de la Communauté. Nous voulons les aider, que nous soyons plus forts ensemble et que nous formions un grand club: le Club de la Comunitat de l’Esport & rdquor;.

Portail Web comunitatdelesport.com

Le nouveau site web comunitatdelesport.com rassemble et commande tout ce qui est fait dans la communauté valencienne en rapport avec le sport, suivant la structure de la collaboration entre les deux entités motrices: Sport de la Generalitat et la Fondation Trinidad Alfonso. Ceci est divisé en trois grands piliers: centres éducatifs, athlètes et événements. Le web contient toutes les informations relatives aux activités menées dans les centres éducatifs, comme la récente journée du sport. De plus, il contiendra un ordre du jour qui comprendra tous les événements sportifs et les événements organisés dans l’une des trois provinces.

Le nouveau site Web comprend un moteur de recherche avec tous les centres sportifs de la Communauté valencienne. Grâce à cette carte, tout utilisateur pourra rechercher, où qu’il se trouve, cette installation où il pourra pratiquer son sport favori. De plus, il peut être filtré par province, sport, etc. pour une plus grande utilité.

Parallèlement au site Internet, la Comunitat de l’Esport renouvelle également son image. Sous le slogan «Le sport vit ici // l’Esport viu ací» vise à rassembler tout l’écosystème sportif de la Région. Tous les centres sportifs qui le souhaitent disposeront d’un badge, sous forme d’adhésion à la Comunitat de l’Esport.