Conan Gray publie un nouveau single mélancolique ‘Astronomy’

Conan Gray a sorti son dernier single «Astronomy», une ode lente à l’amour désintégré. La piste arrive avec un plan visuel en mouvement du point de vue d’un partenaire maintenant éloigné.

«’Astronomy’ parle de ce processus lent, douloureux, souvent induisant le déni, qui consiste à se séparer de quelqu’un», dit Gray à propos de la chanson. «Ce moment où, tout à coup, vous regardez cette personne que vous aimez depuis des années et vous réalisez que vous ne la connaissez plus. Que vous existez tous les deux sur deux mondes différents maintenant.

Sur «Astronomy», le chanteur de 22 ans est blasé. Il chante de vieux dictons qui ne tiennent pas dans la réalité dans des paroles comme “Un conte vieux comme le temps, le jeune amour ne dure pas toute la vie” et “Vous avez dit que la distance apporte de l’affection, mais devinez pas avec nous.”

«Je trouve que les pires chagrins se produisent lentement. Pas de bagarres éruptives, de portes qui claquent et de se présenter aux pas de porte pendant qu’il pleut », explique Gray avec une sagesse juvénile. «Juste une décomposition graduelle de l’amour sans plus rien à faire pour l’empêcher de s’éclipser. Il n’y a pas d’explication, personne à blâmer. C’est ce qui fait le plus mal.

Dans le visuel «Astronomie», Gray raconte les moments forts de sa relation du point de vue de son partenaire. Il y a des pique-niques surprises et des aventures en plein air, mais à la fin, le ton a changé et on retrouve le chanteur seul.

“Astronomy” fait suite au dernier single du musicien platinum “Surmultipliée», Qui plonge également dans le fantasme de l’amour et ce qu’il pourrait être.

Depuis la sortie de son premier album Kid Krow en 2020, Gray a accumulé plus d’un milliard de streams, trouvant des succès dans «Heather» et «Maniac». Le chanteur pop s’est connecté avec son public grâce à l’honnêteté et au mélodrame qui définissent souvent l’expérience de naviguer dans la vie et l’amour en tant que jeune adulte.

Plus tôt cette année, la chanteuse a été recrutée par Taylor Swift pour aider à visionner la version réenregistrée de «You Belong With Me» aux côtés d’Olivia Rodrigo. Fan de longue date de Swift, Gray donne la même priorité à son travail de compositeur pour capturer la véritable émotion.

Achetez ou diffusez le dernier single «Astronomy» de Conan Gray.