Conan O’Brien dit au revoir à son émission nocturne après 28 ans à l’antenne – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Conan O’Brien a mis fin à une époque entière en faisant ses adieux à son émission du jeudi soir à la télévision américaine.

Conan a terminé son émission sur TBS après 28 ans. Ses débuts étaient sur « Late Night » de NBC en remplacement de David Letterman.

Plus tard, il était le propriétaire de ‘The Tonight Show’, un programme dont le nom a été transmis à Jay Leno.

Avec TBS, il n’était pas seulement un présentateur, mais il a également eu l’occasion de faire des voyages spéciaux dans des pays tels que Cuba et l’Arménie.

Dans le dernier programme de son émission, Homer Simpson est arrivé en tant qu’invité mais est devenu l’intervieweur d’O’Brien, qu’il a remercié pour son temps en tant qu’écrivain pour Les Simpson.

“Vous représentez le monde pour moi”, a déclaré Homer.

Will Ferrell est également venu dire au revoir à son grand ami et a plaisanté sur l’enregistrement des fins de ses autres productions.

Une autre personnalité qui est venue déclencher le rire était Jack Black, qui a avoué que l’idée était de présenter une comédie musicale dans laquelle il faisait semblant de se blesser, mais son souhait s’est réalisé et lors des répétitions, il s’est fait une entorse à la cheville.

Pour conclure, Conan O’Brien a remercié la production TBS, sa famille et surtout son public.

« J’ai consacré toute ma vie d’adulte à chasser cette étrange intersection fantôme entre intelligent et stupide. Il y a beaucoup de gens qui croient que les deux ne peuvent pas coexister, mais Dieu, je vais vous dire, c’est quelque chose en quoi je crois religieusement, je pense que quand les intelligents et les stupides se rencontrent… Je pense que c’est la plus belle chose au monde, “il a dit.