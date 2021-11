Conan O’Brien dit que les membres de la distribution ‘SNL’ ont toujours débarqué des femmes chaudes

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Conan O’Brien semble fier de Pierre Davidson et Colin Jost car ce qu’il dit est une tradition de longue date … Les membres de la distribution « Saturday Night Live » débarquent des femmes chaudes !!!

Nous avons eu Conan, qui était écrivain sur ‘SNL’ bien avant d’animer sa propre émission de fin de soirée, laissant Sugarfish à Hollywood et notre gars lui a demandé ce qui se passait avec ‘SNL’ étant l’aphrodisiaque ultime.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Comme vous le savez … Pete a récemment commencé à sortir ensemble Kim Kardashian, et Colin est marié à Scarlett Johansson … et n’oubliez pas l’alun ‘SNL’ Jason Sudeikis et son ex Olivia Wilde comme autre exemple récent.

Conan dit que ce n’est que l’un des nombreux avantages d’un concert sur ‘SNL’ … rappelant ses jours dans la série quand il sortait avec plus de femmes célèbres qu’il ne peut en compter, y compris Elizabeth Taylor! Il plaisante clairement, mais quand même… le bilan parle de lui-même.

On dirait qu’il n’y a pas quelque chose dans l’eau à ‘SNL’ … mais Conan nous dévoile le petit secret du casting pour avoir la fille. Eh bien, ce n’est peut-être pas un « petit » secret. ??