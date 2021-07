La nature déséquilibrée et dangereuse de la culture de l’annulation, le ciblage de tout commentaire qu’un petit groupe de personnes juge inacceptable, incitent désormais même les libéraux à s’exprimer. Conan O’Brien et l’acteur de gauche Sean Penn ont dénoncé la nature « ridicule » de style « soviétique » de la culture de l’annulation.

Paru le 5 juillet Podcast Conan O’Brien a besoin d’un ami, les deux animateurs se sont relayés pour claquer annuler la culture :

CONAN O’BRIEN : L’empathie est un mot très important et aussi le pardon. Tout ce concept de culture d’annulation est « Nous avons découvert que quelqu’un a fait quelque chose en 1979 qui n’est maintenant pas approprié. Ils sont morts pour nous. Et je pense –

O’Brien s’est demandé : « Qu’est-il arrivé à ‘Parlons-en maintenant, mais les gens peuvent aussi être pardonnés, s’ils ont même besoin de pardonner’ ? Mais qu’est-il arrivé à cela ?” Utilisant le genre de langage que les célébrités hollywoodiennes ne voient pas, l’animateur de fin de soirée a claqué: “C’est très soviétique. ”

Nous sommes arrivés au point où même les gens aiment Keith Olbermann et les hôtes libéraux de CBS ce matin dénoncent l’annulation de la culture.

O’Brien n’a pas cité de noms, mais il aurait pu parler de Stéphane Colbert ou alors Samantha Abeille quand il martèle des comédiens qui ne veulent plus être drôles.

Je connais des gens dans la comédie, des gens qui font le travail que je fais et qui ont l’impression qu’il se passe tellement de choses qui ne sont pas drôles qu’ils ont l’impression que c’est leur travail de parler de ces choses. Et je pense que oui, c’est super, mais c’est facile que cela se transforme en colère et en indignation et puis vous ne l’êtes pas, vous avez l’impression de perdre votre chemin en tant que comédien. Et je pense que c’est ce qui devient si difficile en ce moment.

Le travail est « comment puis-je refléter une partie de ce qui se passe autour de moi, mais aussi pour moi, je sais juste que je sers à l’autel de la bêtise et de la comédie et c’est ce à quoi je dois essayer de revenir. C’est ce dont j’ai besoin – c’est là que vient ma force et cela signifie, je dois être honnête avec vous, il y a des moments où les nouvelles sont telles que j’ai l’impression que ma comédie n’y est pour rien. Et certaines personnes pourraient dire : « Eh bien, c’est un flic dehors. Vous devriez faire votre comédie sur ce qui se passe en ce moment. Et je pense juste, franchement, que je n’ai pas cette capacité. Il y a des moments où c’est embarrassant d’être dans le show business.