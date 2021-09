Conan O’Brien était le plus grand gagnant des Emmys 2021 malgré son départ les mains vides

Les Primetime Emmys 2021 pourraient être la dernière fois que le comédien Conan O’Brien est à la remise des prix en tant que nominé, du moins en tant qu’animateur de talk-show de fin de soirée. L’animateur de Conan n’a remporté aucun prix dimanche soir, mais il a quand même trouvé des moyens de se faufiler sous les projecteurs. Il est même monté sur scène lorsque Stephen Colbert a remporté un Emmy pour la soirée spéciale de l’élection présidentielle de 2020 de The Late Show, même s’il n’était pas impliqué.

La seule nomination d’O’Brien pour la soirée était dans la catégorie Outstanding Variety Talk Series, car sa série TBS Conan a été nominée pour sa dernière saison. Cependant, l’émission a perdu contre Last Week Tonight de HBO avec John Oliver. Lorsqu’Oliver a reçu son prix, il a rendu hommage à O’Brien et à feu Norm Macdonald, décédé la semaine dernière. “Personne n’est plus drôle que Norm Macdonald dans une comédie de fin de soirée”, a déclaré Oliver. “Si vous avez du temps la semaine prochaine, faites ce que j’ai fait et passez juste du temps à revoir des clips de Norm et Conan … Ça ne va pas mieux que ça.”

Ces morceaux #Emmys ont été si implacablement pas drôles, Conan O’Brien a dû prendre les choses en main et créer le sien. pic.twitter.com/AOQYb09024 – Le Club AV (@TheAVClub) 20 septembre 2021

Bien qu’Oliver ait mentionné O’Brien lors de son discours, il a ensuite déclaré aux journalistes dans les coulisses qu’il n’avait pas l’intention de partager le prix avec lui. « Conan ? Non, il peut le prendre de ma main froide et morte ! » il a dit. « Je me rends compte que j’ai dit que je l’appréciais… pas tant que ça ! Oliver a déclaré plus tard qu’il était “difficile d’exagérer l’influence” d’O’Brien sur les scénaristes de comédie. “Il y a toute une génération d’écrivains de comédie qui se tournent vers Conan pour voir quel est leur sens de l’humour à la télévision pour la première fois”, a ajouté Oliver. “C’est une figure d’une influence monumentale pour beaucoup d’entre nous.”

Plus tard, avant que le président-directeur général de la Television Academy, Frank Scherma, ne prononce son discours habituel sur la télévision, O’Brien a attiré toute l’attention sur lui. Il se leva et salua Scherma, et resta presque ainsi pendant tout le discours de Scherma. Mais ce n’était pas tout pour Conan ! Il a fait une apparition surprenante plus tard lorsque Election Night 2020 de Stephen Colbert: Democracy’s Last Stand: Building Back America Great Again Better 2020 a remporté l’Emmy for Outstanding Variety Special (Live). O’Brien n’avait rien à voir avec le spectacle, mais il a quand même sauté sur scène. Son rire pouvait être entendu sur tout le monde, alors même que Colbert essayait de prononcer un discours de remerciement sérieux.

O’Brien a choisi de mettre fin à près de 28 années consécutives à la télévision de fin de soirée en mettant fin à sa série TBS plus tôt cette année. O’Brien, 58 ans, a commencé son émission de fin de soirée en 1993 lorsqu’il a repris Late Night de NBC, qu’il a animé jusqu’en 2009. Après son bref passage dans The Tonight Show, il a déménagé à TBS pour accueillir Conan. Il a annoncé son intention de mettre fin à la série en novembre 2020 et travaille actuellement sur une émission de variétés pour HBO Max. O’Brien héberge également toujours son podcast Conan O’Brien a besoin d’un ami et a d’autres productions via sa société de production Conaco.