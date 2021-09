Conan O’Brien révèle que NBC a tenté d’interdire Norm Macdonald dans son émission

Conan O’Brien a publié un épisode spécial de son podcast Conan O’Brien a besoin d’un ami pour discuter de sa relation avec le regretté génie de la comédie Norm Macdonald, qui est apparu d’innombrables fois dans les émissions d’O’Brien. Si NBC obtenait ce qu’il voulait, Macdonald aurait été banni de Late Night with Conan O’Brien, a déclaré le comédien. Tout avait à voir avec l’amitié de l’exécutif de NBC, Don Ohlmeyer, avec OJ Simpson.

Le mandat de Macdonald dans la “mise à jour du week-end” de Saturday Night Live est intervenu pendant le procès de Simpson, et Macdonald a souvent qualifié l’ancien joueur de la NFL de meurtrier. Macdonald a attribué à Ohlmeyer son licenciement de SNL en 1998 lors d’entretiens avec David Letterman et Howard Stern. Selon O’Brien, Ohlmeyer a également essayé d’empêcher Macdonald d’apparaître sur Late Night.

“Le mot est tombé: vous ne pouvez plus réserver Norm Macdonald. Il est venu du haut, de Don Ohlmeyer”, a rappelé O’Brien lors d’une discussion avec Andy Richter et le producteur Frank Smiley, via Entertainment Weekly. Ohlmeyer a confié à O’Brien le poste de Late Night, il a donc ressenti une certaine loyauté envers l’exécutif, mais O’Brien a voulu continuer à faire venir Macdonald. “Alors j’ai écrit une lettre à Don qui disait:” J’ai cette directive. Vous m’avez embauché pour faire le meilleur spectacle que je puisse faire, et c’est mon meilleur invité. Je dois donc faire mon travail, qui est le meilleur montrer que je peux faire'”, se souvient O’Brien.

En réponse, Ohlmeyer a dit à O’Brien qu’il ” s’attendait à mieux de votre part “. O’Brien s’en est tiré et a continué à réserver Macdonald. Après la mort de Macdonald plus tôt cette semaine, de nombreux clips devenus viraux provenaient des apparitions de Macdonald dans les émissions d’O’Brien. L’un d’eux était la “Moth Joke”, dans laquelle Macdonald a transformé une courte blague sur un papillon de nuit visitant un pédiatre en une histoire marathon sur un papillon de nuit énumérant tous ses problèmes dans la vie.

“C’est complètement scandaleux ce qu’il fait”, a déclaré O’Brien à propos de la blague sur le papillon de nuit. “C’est The Tonight Show et il raconte cette très longue histoire, en prenant tout le temps du monde. J’adore ça parce que même si j’y étais, je suis ravi à chaque fois que je le vois. Ce qu’il fait enfreint toutes les règles. La brièveté est l’âme de l’esprit ! Mais comme Picasso, il a fait exploser la forme.

Macdonald est décédé le 14 septembre à l’âge de 61 ans après une longue bataille privée contre le cancer. On lui a diagnostiqué une leucémie aiguë neuf ans avant sa mort, mais il n’en a jamais parlé à personne d’autre qu’à ses amis proches et à sa famille. “Il a gardé le silence parce qu’il ne voulait pas que cela affecte sa comédie”, a déclaré le frère de Macdonald, Neil, à CBC News. “Il ne voulait pas que cela affecte la façon dont il était perçu… Il voulait continuer.”

“Je suis absolument dévasté par Norm Macdonald”, a tweeté O’Brien après l’annonce de la mort de Macdonald. “Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui.”