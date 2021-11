Conan O’Brien révèle une infection virale «très douloureuse» qui l’a presque rendu aveugle

Depuis près de trois décennies, Conan O’Brien est connu pour faire rire le public grâce à son esprit vif et sa disposition intelligente. Mais c’est au début de sa carrière que les choses ont pu empirer après que le comédien a été confronté à une crise médicale alarmante qui l’a presque rendu aveugle. En discutant avec la star de Will & Grace Sean Hayes et le Dr Priyanka Wali pour leur podcast, HypochrondriActor maintenant sur Apple Podcasts et Spotify, O’Brien a révélé sa lutte contre le zona oculaire, admettant qu’il n’avait aucune idée de ce qui lui arrivait à l’époque.

Partageant comment « beaucoup de stress » a précédé l’événement médical qui s’est produit vers 1987, O’Brien révèle qu’il était « très inquiet » pour sa carrière et qu’il ressentait un peu d’anxiété face à ce qui l’attendait. « Je travaillais sur un tas de choses en même temps, très stressé, et j’ai commencé à ressentir ce léger, presque comme une aiguille, mais une toute petite piqûre d’épingle derrière mon œil droit », a-t-il déclaré.

Admettant que ce n’était pas « trop ​​douloureux » au début, O’Brien partage avec Hayes et Wali que le problème s’est aggravé, se transformant en terribles maux de tête qui l’ont laissé beaucoup de douleur derrière son œil droit. O’Brien s’est vite rendu compte qu’il avait un zona sur le nerf optique derrière l’œil susmentionné, le laissant avec une sensation de brûlure qui a laissé son côté droit enflammé et rouge. « [It] J’avais presque l’impression d’avoir été brûlé et d’apparaître », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard à quel point la différence entre sa droite et sa gauche était vraiment significative.

Alors que Hayes taquine O’Brien que cela rappelle Two-Face de Batman, Wali clarifie la terminologie et explique comment le cinquième nerf crânien du comédien emblématique, également connu sous le nom de nerf facial, a été affecté. « C’est l’une des branches du nerf facial qui est le nerf optique est en fait le deuxième nerf crânien et c’est interne », a-t-elle déclaré. O’Brien, qui admet qu’il n’est pas un plaignant, a été déconcerté par l’incident médical et a remarqué un changement près de 12 heures plus tard qui l’a laissé dans « une très mauvaise douleur », ce qui a laissé son œil droit complètement fermé.

Alors que le comédien avait d’abord résisté à l’hôpital parce que son père était médecin et que beaucoup niaient que quelque chose d’aussi grave puisse se produire, Wali révèle qu’il est rare qu’il arrive que jeune – dans le cas d’O’Brien, étant au début de la vingtaine – le virus vivait en sommeil dans son système nerveux. Finalement, O’Brien a obtenu de l’aide et a été traité avec « une sorte d’injection » qui « a anesthésié certains nerfs ». C’est à ce moment-là que le comédien a révélé que la douleur venait de s’éteindre presque immédiatement. N’ayant plus jamais d’autre exemple, O’Brien déclare en outre qu’il était déconcerté par le » zona résolu tout seul « , mais a fini par prendre des mesures préventives en se faisant vacciner contre le zona lorsqu’il a vieilli, ce qui a fait mal pendant un jour et demi. « Procurez-vous le vaccin contre le zona. Vous ne voulez pas du zona », a-t-il déclaré à propos du virus menaçant la vue, auquel Wali ajoute, « la douleur du vaccin est moindre que la douleur d’avoir le zona lui-même. »

Le Dr Wali approfondit avec son co-animateur Hayes le vaccin contre le zona et le traitement que O’Brien a finalement reçu plus en profondeur dans l’épisode, qui peut être diffusé sur Apple Podcasts et Spotify.