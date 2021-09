Conan O’Brien s’écrase sur scène après que Stephen Colbert a remporté un Emmy ⋆ .

in

Stephen Colbert, à gauche, et Conan O’Brien, à droite, aux Emmy Awards 2021. Cliff Lipson/CBS via . ; Francis Specker/CBS via .

Conan O’Brien a pris d’assaut la scène des Emmys dimanche alors que Stephen Colbert acceptait son prix.

Colbert acceptait un Emmy spécial variété exceptionnel pour son spécial de la soirée électorale 2020.

“La plupart des gens derrière moi méritent vraiment cet Emmy en ce moment”, a déclaré Colbert, se référant à O’Brien.

Visitez la page d’accueil d’Insider pour plus d’histoires.

Conan O’Brien a écrasé le discours d’acceptation de Stephen Colbert lors des Emmy’s dimanche soir.

O’Brien a couru sur scène alors que Colbert acceptait un Emmy spécial de variétés exceptionnel pour son spécial de la soirée électorale 2020, “Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020”. Il a ensuite embrassé quelques lauréats, mais n’a jamais quitté la scène.

Colbert a ri en voyant O’Brien sur scène.

“La plupart des gens derrière moi méritent vraiment cet Emmy en ce moment”, a déclaré Colbert dans le cadre de son discours d’acceptation, faisant référence à son collègue animateur de fin de soirée.

Ce n’était pas la première fois qu’O’Brien causait le chaos dimanche soir. Plus tôt dans la cérémonie de remise des prix, il a chahuté Frank Scherma, président-directeur général de la Television Academy, en criant et en saluant alors qu’il tentait d’honorer Debbie Allen, qui est rentrée chez elle avec le prix tant convoité du gouverneur, honorant sa carrière.

Lire l’article original sur Insider