Conan signe, les finales de ‘Clarice’ et ‘Al’, ‘The Good Fight’ et ‘Making It’ reviennent, ‘All Stars’ de RuPaul

Conan O’Brien termine sa course de dix ans tard dans la nuit sur TBS, mais il sera de retour sur HBO Max. Clarice, la suite en difficulté du Silence des agneaux, termine sa première saison sans chemin clair vers une seconde, tandis que la sitcom United States of Al, également en cours pour la saison, a déjà été renouvelée. NBC ramène son concours d’artisanat réconfortant Making It, délicieusement animé par Amy Poehler et Nick Offerman. Le changement est en marche sur une nouvelle saison de The Good Fight sur Paramount +, qui lance également une nouvelle manche du campy RuPaul’s Drag Race All Stars.

SCT

Conan

Quelle course folle cela a été pour Conan O’Brien dans le monde turbulent de la télévision de fin de soirée. Il a réussi malgré un début difficile avec sa percée Late Night avec Conan O’Brien, puis est passé brièvement à The Tonight Show dans ce qui est maintenant considéré comme une débâcle d’entreprise pour NBC, et a finalement atterri sur le câble comme la valeur aberrante géniale qu’il a toujours été fièrement. Dans la finale de son émission TBS, il revient sur son parcours de 11 ans dans une heure rétrospective, avec Jack Black comme invité programmé. Mais nous n’avons pas vu le dernier de Conan. Il se prépare déjà pour une émission de variétés hebdomadaire qui sera diffusée sur HBO Max. Il est bon de savoir que Triumph the Insult Comic Dog aura toujours une maison.

SCS

Clarice

Cela n’a pas été une saison facile pour les séries en réseau qui vont à contre-courant de la formule. La suite de Silence of the Lambs, mettant en vedette une impressionnante Rebecca Breeds en tant qu’agent du FBI en cours de réalisation, Clarice Starling, est plus sombre et plus complexe que la procédure typique de CBS, et les perspectives d’une deuxième saison en streaming semblent incertaines. Ce qui est dommage, car la finale va à l’extrême dans sa conclusion violente et effrayante à l’affaire Alastor Pharmaceuticals “River Murders”. Une fois de plus, Clarice est en danger lorsqu’elle devient captive du magnat fou Nils Hagen (Peter McRobbie) et son fils en conflit Ty (Douglas Smith), se retrouvant en cage aux côtés de femmes victimes de la traite dans un centre d’expérimentation animale abandonné. Elle et Ty sont tous deux endommagés par de graves problèmes de papa, mais Clarice prend de la force face à sa vérité amère, ce qui conduit à une confrontation mémorable.

SCS

États-Unis d’Al

Loin d’être aussi audacieuse, mais terriblement bien intentionnée, la sitcom de l’usine à succès de Chuck Lorre s’est déjà vu garantir une deuxième saison. Al termine sa première avec l’ancien interprète afghan Al (Adhir Kalyan) faisant équipe avec l’ex de son pote, Vanessa (Kelli Goss), pour convaincre le vétéran de la Marine Riley (Parker Jeune) d’accepter les avantages de son service militaire afin qu’il puisse continuer sa vie.





CNB

le faire

“Nous sommes tous sur le plaisir cette année”, chante Amy Poehler alors qu’une troisième saison de l’adorable concours d’artisanat commence. C’est le rare spectacle où vous entendrez un concurrent dire : « Je ne suis pas ici pour la compétition. Je suis ici pour me faire des amis. Et en effet, la célébration est authentique lorsque l’un d’entre eux remporte une victoire dans les défis Faster Craft et Master Craft, qui, lors de la première, sont profondément personnels et souvent très émouvants. “Nous adorons pleurer dans cette émission”, insiste Amy, et son co-animateur Nick Offerman semble être d’accord. Même le bourru Nick a les yeux embués quand il apprend que l’un des créateurs est lié à l’une de ses idoles de baseball. Making It est garanti pour vous faire sourire.





PARAMOUNT +

Le bon combat

La cinquième saison du drame juridique ludique sophistiqué et politiquement chargé démarre sur un pied d’égalité avec une longue récapitulation “auparavant sur …”. Pas sur ce qui s’est passé dans l’émission l’année dernière, mais sur ce qui est arrivé à tous les membres de ce cabinet d’avocats de Chicago alors que nous étions autrement occupés au cours de l’année difficile de 2020. C’est une année de transition, avec COVID-19, le George Floyd traumatisme national, la mort de RBG, les élections de novembre, jusqu’à l’assaut du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. À la suite de ces événements et du départ de certains des meilleurs talents de l’entreprise, Diane Lockhart (Christine Baranski) et Liz Lawrence (Audra McDonald) dirigent désormais les choses, mais une crise d’identité d’entreprise les amène à se demander si elles doivent s’identifier comme un entreprise dirigée par une femme ou une entreprise noire, ce qui pourrait laisser Diane à l’extérieur.





PARAMOUNT +

Course de dragsters de RuPaul All Stars

Sashay, dirigez-vous vers une sixième saison du spin-off all-star de la compétition de dragsters gagnante d’un Emmy, lancée avec deux épisodes, dont une extravagance d’émission de variétés qui présente une apparition en camée de Miss Piggy. Chaque épisode comprend également un après-spectacle «Untucked All Stars». La compétition est féroce, avec les favoris des fans des saisons passées, y compris les vétérans All Stars Gingembre Minj, Pandora Boxx et Yara Sofia.

À l’intérieur de la télévision du jeudi :

Quand la nature appelle avec Helen Mirren (8/7c, ABC): La saison estivale idiote devient encore plus stupide avec la première d’une parodie de la série sur la nature animée par l’actrice oscarisée (qui a parodié un concert de présentation auparavant, sur Documentary Now!) . Elle raconte des images documentaires d’animaux dans leur habitat, avec des comédiens donnant la parole à ces créatures. Si les clips de prévisualisation sont une indication, attendez-vous à des gémissements, pas à des hurlements. Legacies (9/8, The CW): La troisième saison de la série fantastique se termine avec Kaleb (Chris Lee) et MG (Quincy Fouse) qui effectuent leur première mission officielle de super-héros. Good Girls (9/8c, NBC): Toujours en attente d’un renouvellement de la cinquième saison, le thriller comique passe à une nouvelle soirée avec des épisodes consécutifs, alors que nos dames de larcin tentent de trouver un moyen de faire passer le faux cash, un stratagème qui prend une autre tournure lorsque Stan (Reno Wilson) s’en mêle. Road Trip à la Réunion (9/8c, E!); C’est un retour à l’université pour les anciens d’A Different World, dont Sinbad, Kadeem Hardison, Jasmine Guy, Dawnn Lewis, Darryl M. Bell et L’été cri alors que le casting du spin-off Cosby Show dont on se souvient avec émotion revient sur la sitcom axée sur les problèmes. Producteurs exécutifs Debbie Allen et Susan Fales-HilJe me joins à la conversation.

Sur le flux :

LFG (diffusion sur HBO Max) : un documentaire intimidant (les lettres signifient « Let’s F—ing Go ») suit la campagne très publique de l’équipe de football féminin des États-Unis pour lutter pour l’égalité des salaires.

Innocent (en streaming sur Sundance Now): Une deuxième saison des stars de l’anthologie dramatique britannique sinueuse Catherine Kelly en tant qu’enseignant reconnu coupable cinq ans plus tôt du meurtre d’un élève et accusé d’avoir couché avec un autre. Désormais libérée après la découverte de nouvelles preuves, elle tente de reprendre sa vie en main après avoir perdu son emploi et son mari (Jamie Bamber), dont la fiancée est suspectée.

L’ombre d’Epstein : Ghislaine Maxwell (streaming sur Peacock): Un documentaire d’enquête en trois parties explore la relation sordide entre le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein et mondain britannique Ghislaine Maxwell, qui attend actuellement son procès pour de multiples accusations de trafic sexuel.

Sœurs sur la bonne voie (streaming sur Netflix) : un documentaire sportif édifiant Taï, Pluie et Brooke Sheppard, jeunes sœurs d’une famille soudée de Brooklyn qui sont devenues célèbres (et une couverture Sports Illustrated Kids en 2016) lorsqu’elles ont remporté des victoires en athlétisme aux Jeux olympiques juniors.

Supervolcan de Yellowstone : la fin du monde américaine (streaming on discovery+) : à sept miles au-dessous du parc national emblématique se trouve une catastrophe naturelle potentielle : un supervolcan qui pourrait déclencher une crise mondiale en cas d’éruption. Les géologues et autres experts utilisent CGI pour imaginer le pire des cas tout en révélant la technologie utilisée pour aider à éviter la menace.

