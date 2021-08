Concentration télématique des arbitres avant le début de la Ligue

08/06/2021 à 10:49 CEST

Il y a quelques semaines à peine, nous vous disions dans SPORT que ce sera à partir de demain, mardi 3 août, lorsque les arbitres et assistants de Première et Seconde devront passer les tests physiques de pré-saison. Des tests qu’ils feront sur leurs territoires respectifs. Le CTA ne veut pas rassembler ses représentants tant qu’ils ne sont pas tous vaccinés.

Eh bien, et comme ce journal l’a appris, Ce sera la semaine prochaine lorsque l’instance arbitrale réunira tous ses arbitres et assistants pour leur donner les orientations techniques pour cette nouvelle saison 2021-2022. Trois sessions intenses qui se tiendront en ligne, comme cela se passe depuis l’apparition de la pandémie de COVID.

Plus précisément, ils auront lieu les 9, 10 et 11 août. C’est-à-dire quelques jours seulement avant le début de la ligue prévu pour le vendredi de la même semaine. Certaines séances où les notions habituelles (mains, tacles durs, comportement sur le terrain) seront mises en avant, en plus des nouvelles règles des Lois du Jeu entrée en vigueur le 1er juin.

Nouvelle interprétation des mains et du temps de blessure

Normes où le changement le plus important affecte le interprétation des mains et du temps de blessure. Concernant le premier, tous les contacts avec la main ou le bras ne sont pas constitutifs pour être considérés comme une main et il faudra désormais analyser la position de la main ou du bras pour déterminer s’il y a ou non infraction.

De plus, si le ballon touche involontairement un attaquant, il ne sera considéré comme une main que s’il parvient à marquer un but immédiatement.

Quant à la récupération du temps perdu, si celle-ci intervient vers la fin du match, le temps qu’il restait à jouer sera récupéré et non la durée de l’interruption.

Il n’y aura pas de visites dans les vestiaires des arbitres pour expliquer les règles

A ce jour, et à défaut de confirmation définitive, L’intention du CTA est de répéter l’expérience de la saison motivée par la pandémie et où le président de l’instance d’arbitrage, Velasco Carballo, était chargé de donner une conférence technique à tous les entraîneurs pour expliquer les changements réglementaires. Il n’est pas prévu que les arbitres et les assistants visitent les vestiaires pour expliquer ces changements comme cela s’est produit lors de la pré-saison avant l’apparition de COVID.

Ce sera dans cette concentration où il dit au revoir López Nieto en tant qu’arbitre de la Liga et bienvenue à Dauden Ibañez.