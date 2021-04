Concentré sur l’ajustement du contenu et l’obtention d’un contenu plus large en Inde: Netflix

Plus tôt cette année, la société a dévoilé une liste de plus de 40 originaux indiens qui seront présentés en première sur le service cette année.

Netflix se concentre sur «l’adaptation du contenu» en Inde et s’efforce d’avoir un contenu plus large sur sa plate-forme dans le pays, a déclaré mardi le co-fondateur, président, président et co-PDG Reed Hastings lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société pour le premier trimestre de 2021.

«En Inde, nous sommes encore en train de comprendre les choses. Et donc cet investissement demande du cran et en deçà des perspectives… celui-là (l’Inde) est un investissement plus spéculatif que, disons, la Corée ou le Japon, qui encore une fois, il y a cinq ans, était très spéculatif lorsque nous avons fait cela. Mais nous sommes descendus, nous sommes au-dessus de la bosse là-dessus. Nous avons un excellent match », a déclaré Hastings.

Netflix, qui a dépensé un énorme «3 000 crore sur le contenu indien jusqu’en 2019 et 2020, a déclaré qu’il« programme le service (dans le pays) de manière à ce que les consommateurs l’apprécient et l’adorent ».

Plus tôt cette année, la société a dévoilé une liste de plus de 40 originaux indiens qui seront présentés en première sur le service cette année. Le bouquet d’originaux qui comprend un mélange de films, de séries de tous les genres et de documentaires souligne la tentative de la société OTT (over-the-top) d’approfondir sa portée dans le pays.

Monika Shergill, vice-présidente du contenu chez Netflix Inde, a affirmé que la liste de contenu 2021 était près de trois fois celle organisée par la plate-forme les années précédentes.

Netflix, qui est en concurrence avec les acteurs mondiaux Amazon Prime Video, Disney + Hotstar et un ensemble de services locaux tels que Zee5 et AltBalaji dans le pays, a mis au point des moyens d’attirer plus d’abonnés sur la plate-forme; que ce soit en s’appuyant sur sa bibliothèque locale de contenu, qui comprend actuellement plus de 10 langues régionales, en introduisant un forfait mobile uniquement moins cher ou en s’associant avec des opérateurs de télécommunications pour fournir des forfaits abordables.

Le directeur de l’exploitation et directeur des produits, Gregory K Peters, a déclaré que le partenariat de la société avec Jio, qui visait à apporter le service à un «nouveau groupe démographique à un prix très, très bas, associé aux forfaits mobiles à faible coût qu’ils proposent ainsi qu’aux services à domicile Les plans IPTV »ont été couronnés de succès.

«J’ajouterais simplement que l’Inde est une formidable opportunité. Et c’est juste, comme toutes les grandes opportunités, c’est un long voyage et c’est un défi. Et nous pensons que cela en vaut la peine », a déclaré Theodore A Sarandos, co-PDG et directeur du contenu et directeur.

Dans une lettre aux actionnaires, Netflix a déclaré qu’il était de retour pour produire en toute sécurité sur tous les principaux marchés, à l’exception du Brésil et de l’Inde.

Les revenus totaux de la société ont atteint 7,16 milliards de dollars au cours du trimestre de janvier à mars, contre 5,7 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. Netflix a déclaré avoir terminé le premier trimestre de 2021 avec 208 millions d’abonnements payants mondiaux, en hausse de 14% d’une année sur l’autre, mais en deçà des 210 millions d’abonnements payants prévus en raison de la perturbation du contenu provoquée par Covid. La société de streaming vise à dépenser plus de 17 milliards de dollars en espèces sur le contenu global cette année et «nous continuerons à proposer une gamme incroyable de titres à nos membres avec plus d’originaux cette année que l’année dernière», indique-t-il dans la lettre.

