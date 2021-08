Concentrez votre stratégie LinkedIn avec 10 étapes spécifiques

Parfois, personne ne le remarque à part vous, et parfois l’appareil photo montre tout. Liza Slavin a partagé une vidéo sous-titrée “Front Door Cam is Clumsy Girl’s Worst Nightmare” que nous avons eu du mal à résister à partager – avec permission, bien sûr.

Alors que je suis toujours à propos de la suite, après dix ans, je rappelle toujours aux gens que notre philosophie, comme celle de LinkedIn, n’a jamais changé ― connectez-vous avec des personnes que vous connaissez, connectez-vous de manière réfléchie et personnelle avec des personnes que vous ne connaissez pas, évitez de vendre ou de présenter, développez votre propre voix, soyez un expert et participez de manière authentique en mettant l’accent sur l’encouragement et soutenir les autres.

Notre formation et notre coaching ressemblent aux stratégies de formation et de coaching que nous avons parlées et écrites il y a environ cinq ans. Il y a peut-être même trois ans.

Que s’est-il passé au cours des deux ou trois dernières années?

Bien qu’il reste encore quelques puristes, de nombreux « formateurs LinkedIn », « Experts en génération de leads » et « Coachs » se sont tournés vers l’automatisation.

L’automatisation, également connue sous le nom de bots, d’extensions Chrome ou de tout outil qui visite automatiquement les profils, envoie des demandes de connexion, des messages de suivi et toute autre activité qu’un humain ferait généralement.

La personne qui reçoit ces messages d’imposteur est généralement un décideur qui finit par être plus agacé qu’impressionné. Eh bien, au moins je le suis. Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai reçu deux demandes de connexion de personnes me demandant si j’avais déjà envisagé d’écrire un livre, et si j’envisageais de l’ajouter à ma liste de réalisations, je devrais planifier un appel avec eux.

Ils n’avaient pas regardé mon profil, et l’automatisation n’avait pas détecté “Auteur” dans mon titre ou ma zone d’expérience.

Ou, qu’en est-il du “LinkedIn Guru”, qui a une agence dédiée à aider les coachs à trouver des prospects sur LinkedIn sans utiliser l’automatisation. Il fallait l’automatiser ; sinon, il n’aurait pas atterri dans ma boîte de réception LinkedIn.

Vous pensez peut-être qu’il n’y a aucun moyen d’être sur LinkedIn et de ne pas utiliser le support automatisé en raison du gain de temps. Je comprends tout à fait ça.

Une grande partie du travail dont nous sommes responsables doit être continuellement priorisée. Pourquoi le développement des affaires, les ventes et le recrutement seraient-ils différents ?

Lorsque le recrutement, le développement ou l’expansion d’une entreprise est le titre ou la description de votre poste, investir dans des activités vous menant à la ou aux bonnes personnes est du temps bien dépensé. Déclencher une conversation et s’intéresser à qui ils sont est essentiel et ne se fait pas du jour au lendemain.

L’une de mes conversations préférées avec les PDG et leurs dirigeants concerne la façon dont leurs employés optimisent LinkedIn. Je veux les préparer à poser les bonnes questions à leurs équipes et mieux comprendre qui a les bons contacts, attire les talents et prospects, et reste en contact avec les clients.

Si vous avez changé d’avis et avez décidé qu’il était temps d’élaborer une nouvelle stratégie LinkedIn, ou si vous avez appris que votre ou vos équipes n’avaient pas acquis les compétences et les compétences numériques maintenant requises, lisez la suite, évaluez et passez en toute confiance à un meilleure expérience LinkedIn.

Obtenez votre équipe de direction à bord et prête à participer—un moyen idéal de montrer l’exemple. plan gérable avec des indicateurs de performance clés et des mesures qui ont du sens. Débarrassez-vous des numéros de vanité et concentrez-vous sur ce qui compte : entrer en contact avec des personnes qui sont intéressées, qui ont besoin de vous connaître ou qui pourraient bénéficier de votre connaissance. conçus pour correspondre à leurs styles individuels et aux initiatives de marketing, de vente et de recrutement de votre entreprise. Ce seront probablement vos meilleurs interprètes ou ceux qui recherchent l’excellence. Nourrissez et développez votre réseau idéal avec un processus de pipeline de talents et de BD/ventes LinkedIn convenu. Reconnaître la valeur de la marque personnelle de chaque personne et célébrer leur activité et leur succès. Rappelez à tous qu’ils ont une influence directe ou indirecte sur le recrutement et l’établissement de relations avec les clients. Sachez que c’est bruyant sur LinkedIn, et qu’un effort à court terme donnera des résultats à court terme ou nominaux. n’assumez pas ces compétences parce qu’ils ont un certain âge. Ne vous laissez pas distraire par les opposants ou ceux qui ne voient pas la possibilité. Il n’y a pas d’autre plate-forme/canal qui fournit des informations commerciales plus pertinentes générées par les utilisateurs et organisées.

La vraie raison pour laquelle j’ai partagé la vidéo amusante ? Nous sommes tous passés par là, qu’il s’agisse d’une montée des escaliers ou d’une erreur sur LinkedIn. Le plat à emporter le plus important, continuez.

Auteur : Colleen McKenna

Suivez @Colleen_Intero

Colleen McKenna a lancé Intero Advisory pour les entreprises axées sur l’augmentation de leurs initiatives de vente et de talent. Depuis 2011, Intero Advisory, un cabinet de conseil, de coaching et de formation LinkedIn a été engagé par plus de 240 entreprises.

Intero bouscule le statu quo avec une approche « personnelle » de l'entreprise en maximisant la vie d'un individu…