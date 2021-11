concentrez-vous sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

Source : Adobe/ako photographie

Des marchés plus petits avec une gestion plus légère pourraient ouvrir la voie en termes de réglementation de la cryptographie. Une approche standardisée de la réglementation des crypto-monnaies devrait émerger. La finance traditionnelle insistera sur des règles du jeu équitables en termes de réglementation. Une transaction impliquant des contrats intelligents en chaîne n’est souvent pas conforme aux concepts juridiques de base. Attendez-vous également à voir des discussions intéressantes sur les TVN.

Si 2021 a été l’année pour parler de réglementation de la cryptographie, alors 2022 sera probablement l’année pour transformer les mots en actes. Parce qu’à tout le moins, 2021 a montré qu’il est peu probable que les crypto-monnaies disparaissent, ce qui a certainement forcé plus de quelques régulateurs à s’asseoir et à en prendre note.

Comme 2021, 2022 est susceptible d’apporter une combinaison d’attitudes envers les crypto-monnaies, certains pays ayant une vision très favorable (comme vu avec le Salvador) et d’autres avec une ligne beaucoup plus dure (comme vu avec la Chine). . Cependant, les acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com estiment qu’une grande partie de la réglementation imposée l’année prochaine sera de plus en plus positive pour l’industrie, à mesure que de plus en plus de gouvernements et d’agences officielles en apprécient la portée et les aspects plus positifs.

Dans le même temps, les chiffres de l’industrie disent que les régulateurs commenceront à chercher à réglementer des domaines spécifiques de l’industrie de la cryptographie en 2022, avec des pièces stables, des jetons non fongibles (NFT) et des finances décentralisées (DeFi) comme approches particulières pour beaucoup. Et tandis que certaines personnes au sein de la cryptographie peuvent être consternées par la perspective d’une réglementation accrue, l’introduction de garanties pour les consommateurs peut finalement être un net positif pour l’industrie.

Prédictions 2021 vs réalité

En novembre 2020, les acteurs de l’industrie ont prédit que 2021 apportera une approche progressive à l’introduction de nouvelles réglementations cryptographiques. C’est en grande partie le cas, car la plupart des pays développés semblent encore débattre et se consulter sur des règles possibles, l’Ukraine, Cuba et El Salvador étant l’exception plutôt que la norme.

Une chose sur laquelle les commentateurs se sont trompés est qu’ils ont suggéré que les États-Unis introduiraient une législation complète sur la cryptographie en 2021. Alors que certains États ont soumis leurs propres projets de loi au niveau de l’État, le gouvernement fédéral a continué d’aller de l’avant et de perdre du temps avec peu à montrer. .

Mouvements vers un traitement plus favorable

S’adressant à Cryptonews.com, le réalisateur Le directeur de DappRadar, Skirmantas Januškas, suggère que 2022 continuera probablement d’accueillir un mélange d’approches réglementaires divergentes dans différentes parties du monde. Pour lui, cela est largement dû au fait que les crypto-monnaies sont souvent dictées par une gouvernance et une demande ascendantes.

« Dans les pays où le modèle économique sous-jacent est faible, l’inflation est paralysante ou l’accès à un marché mondial est limité, cette demande ascendante a tendance à être plus élevée. Les gouvernements, naturellement, réagissent de différentes manières, et c’est là qu’intervient la politique, et même la géopolitique », a-t-il déclaré.

Ian Taylor estime également qu’une différence marquée dans les approches réglementaires continuera d’émerger en 2022, et le PDG de CryptoUK marquera la division principale entre l’Est et l’Ouest.

« L’Occident n’interdit pas les crypto-monnaies là où ils ont vu une interdiction plus agressive de certaines activités et acteurs du marché », a-t-il déclaré à Cryptonews.com, suggérant que différentes positions réglementaires peuvent découler des différentes utilisations des crypto-actifs que nous voyons dans différentes parties du monde. monde.

«Le bitcoin (BTC), par exemple, est largement utilisé comme investissement ou comme classe d’actifs spéculative en Occident. Alors qu’en Asie et dans d’autres pays en développement, le cas d’utilisation est davantage aligné sur un outil de paiement, en particulier pour les envois de fonds », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les pays qui mettront réellement en œuvre une nouvelle législation sur les crypto-monnaies en 2022, Skirmantas Januškas suggère que ce seront les petits États qui chercheront à obtenir un avantage pour attirer l’activité économique liée à la crypto.

« Il semble que ce soient les petits marchés avec une gestion plus légère qui ouvriront la voie en termes de réglementation de la cryptographie. Peut-être que cela peut éventuellement apporter un nouvel équilibre des pouvoirs, et peut-être pas », a-t-il déclaré.

Mais alors que certains pays pourraient maintenir une approche restrictive envers les crypto-monnaies, les observateurs estiment que la tendance générale sera vers une plus grande acceptation des crypto-monnaies, même si cela implique l’imposition d’une sorte de sauvegarde.

« Dans le cas de la technologie blockchain, je suis sûr que les régulateurs comprendront bientôt que la certitude technologique que les contrats intelligents sur une garantie blockchain peuvent atteindre des résultats équivalents en termes de protection des consommateurs et de prévention de la fraude, tout comme la conformité réglementaire, parfois même des mesures de conformité inutiles. . Il reste à voir si cela se produira dès 2022, mais les acteurs du secteur travaillent dur pour éduquer les régulateurs sur les opportunités offertes par la technologie blockchain », a déclaré Jan Stockhausen, architecte juridique en chef de Éthérisque .

C’est en grande partie le point de vue d’Alexander Filatov, PDG et co-fondateur de Laboratoires TON .

« Alors que l’adoption de la blockchain et de la crypto se poursuit, je pense qu’une approche standardisée de la réglementation de la crypto émergera : probablement sous la forme d’un cadre décentralisé. Dans ce cadre, je pense que nous verrons une grande valeur dans une véritable décentralisation et un manque de contrôle par une ou plusieurs parties », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

La complexité changeante de l’industrie

En ce qui concerne les domaines spécifiques de l’industrie qui seront réglementés, les pièces stables recevront une attention dans diverses parties du monde, avec les États-Unis. Les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni en particulier travaillent à la réglementation des pièces stables au moment où nous écrivons.

Selon Ian Taylor, la plupart des juridictions sont déjà assez avancées en matière d’élaboration de politiques, avec de nombreuses lois sur les pièces stables (en plus des actifs cryptographiques en général) susceptibles d’être adoptées en 2022.

« La consultation britannique (voir notre réponse ici) a été clôturée en mars. En effet, les émetteurs de pièces stables au Royaume-Uni seront traités comme des institutions de monnaie électronique », a-t-il déclaré.

Dans l’UE, le règlement sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) mettra en œuvre un traitement similaire au Royaume-Uni. Cependant, Taylor explique qu’il y aura des différences subtiles.

« Par exemple, les stablecoins algorithmiques (MakerDAO) entreront dans le champ d’application des exigences spécifiques de MiCA, telles que le fait que l’émetteur doit utiliser un dépositaire réglementé », a-t-il déclaré, ajoutant que cela ne serait pas possible avec le modèle MakerDao. puisque les contrats intelligents sont utilisés pour protéger Ethereum (ETH) présenté en garantie.

Taylor note également qu’aux États-Unis, les régulateurs et les responsables ont fait beaucoup de bruit en ce qui concerne les pièces stables, et le groupe de travail du président sur les marchés financiers a déclaré à plusieurs reprises cette année qu’ils avaient besoin de plus de surveillance.

Au-delà des pièces stables, DeFi est un autre domaine qui retiendra l’attention des régulateurs de diverses parties du monde.

« S’exprimant spécifiquement au nom du Royaume-Uni, nous sommes conscients que le Autorité de conduite financière se penche sur l’intégrité et la surveillance du marché autour des produits générateurs de rendement et sur les paris sur des bourses centralisées », a déclaré Ian Taylor.

Pour lui et le secteur britannique de la cryptographie, l’espoir est qu’une telle réglementation centrée sur DeFi se limite à assurer une protection proportionnée des consommateurs et non une restriction pure et simple.

«En ce qui concerne DeFi, la plupart des utilisateurs sont des utilisateurs de crypto chevronnés et avertis. Cependant, nous pensons que l’industrie peut faire plus en matière de protection des consommateurs, comme une meilleure divulgation des risques, une tarification transparente, des audits de code/contrat intelligents, etc. « Il ajouta.

Jan Stockhausen dit également que DeFi pourrait recevoir beaucoup d’attention réglementaire dans les années à venir, en particulier s’il poursuit sa « croissance exponentielle » (aidée en partie par l’inflation) et exerce une pression sur les gouvernements.

« Les institutions financières traditionnelles peuvent commencer à se sentir contestées et insisteront sur des règles du jeu équitables en termes de réglementation. […] Le défi fondamental auquel les législateurs seront confrontés pendant un certain temps est qu’une transaction impliquant des contrats intelligents sur la chaîne ne correspond souvent pas aux concepts juridiques de base qui sous-tendent les lois et réglementations existantes », a-t-il déclaré.

Stockhausen dit que les régulateurs continueront de se débattre avec ces questions pendant un certain temps encore, d’autant plus que les modèles commerciaux et les technologies continuent d’évoluer rapidement dans l’espace. En tant que tel, nous pourrions voir davantage un filet régulier de nouvelles réglementations l’année prochaine plutôt qu’une attaque.

Un autre domaine qui retiendra l’attention l’année prochaine est, sans surprise, les jetons non fongibles, qui représentent désormais une industrie d’un milliard de dollars qui, comme avec DeFi, devient trop importante pour être ignorée.

«Je m’attends à voir des discussions intéressantes sur la question de savoir si les NFT sont des titres, si le commerce d’articles NFT à faible coût dans le jeu doit être taxé, si les revenus des jeux play-to-win peuvent être considérés comme des revenus. Les jeux de blockchain play-to-win et les opportunités financières gamifiées représentent aujourd’hui la moitié de l’utilisation des dapps, et dans certains cas, comme aux Philippines, leur contribution au PIB par habitant est à un niveau où ces débats commencent déjà. » a déclaré Skirmantas. Januškas.

Cela montre simplement que l’industrie de la cryptographie n’est pas quelque chose qui peut être clairement et complètement couvert par certaines lois. Puisqu’il transcende régulièrement les frontières des concepts financiers et juridiques traditionnels, il peut encore s’écouler un certain temps avant que les législateurs ne formulent des lois ou des règlements qui apportent la clarté que l’industrie attendait depuis plusieurs années.

En d’autres termes, 2022 apportera probablement de nouvelles réglementations et lois, mais ne vous attendez pas à ce que les problèmes réglementaires de crypto-monnaie soient résolus au cours de vos 12 mois.

