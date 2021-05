Concentrez-vous sur des heures de travail décalées et des tests fréquents alors que Delhi ouvre partiellement lundi

Les propriétaires d’unités de fabrication et les entrepreneurs des activités de construction seront responsables du strict respect des mesures de précaution. (Image représentative)

Des heures de travail décalées, des tests fréquents et une surveillance du comportement approprié au COVID marqueront la reprise des activités de fabrication et de construction alors que Delhi rouvrira partiellement à partir de lundi.

Les travailleurs et les employés autorisés dans les unités de fabrication et les chantiers de construction seront tenus de porter des laissez-passer électroniques pour se déplacer pendant le verrouillage en cours qui a été prolongé jusqu’au 7 juin par la Delhi Disaster Management Authority (DDMA).

À partir de lundi, les opérations des unités de fabrication dans des locaux fermés dans les zones industrielles agréées et les activités de construction sur les chantiers ont été autorisées, a indiqué un ordre de la DDMA publié samedi.

Lors d’une réunion de la DDMA vendredi en présence du lieutenant-gouverneur Anil Baijal et du ministre en chef Arvind Kejriwal, il a été décidé de maintenir toutes les autres restrictions mais d’autoriser la réouverture des usines et des chantiers de construction.

L’ordonnance DDMA a déclaré que seuls les travailleurs et les employés asymptomatiques seront autorisés sur le lieu de travail. Tous les magistrats de district assureront régulièrement des tests RT-PCR/RAT aléatoires en nombre suffisant dans ces unités de fabrication et chantiers de construction, a-t-il déclaré.

“L’échelonnement des heures de travail sera suivi sur le lieu de travail afin d’assurer une bonne distanciation sociale entre les travailleurs, des écarts adéquats entre les quarts de travail et des pauses déjeuner échelonnées du personnel”, a déclaré un ordre de la DDMA.

Un comportement approprié au COVID sera strictement suivi par tous les travailleurs et employés. Un écran thermique, l’utilisation de lave-mains et de désinfectants, de préférence avec un mécanisme sans contact, seront aménagés à tous les points d’entrée et existants et dans les zones communes du lieu de travail.

Les magistrats de district et leurs homologues DCP de district déploieront des équipes spéciales pour une inspection régulière de ces unités de fabrication ainsi que des chantiers de construction afin de garantir le respect effectif du comportement approprié COVID par tous les travailleurs et employés, a indiqué l’ordonnance.

Une désinfection fréquente de l’ensemble du lieu de travail, des installations communes et de tous les points qui entrent en contact avec l’homme, comme les poignées de porte, sera assurée, y compris entre les quarts de travail.

Les propriétaires d’unités de fabrication et les entrepreneurs des activités de construction seront responsables du strict respect des mesures de précaution.

L’ordonnance indiquait que le scénario COVID-19 à Delhi a de nouveau été examiné et a observé que, bien que le nombre de patients et le taux de positivité diminuent, la situation est toujours « précaire ».

« Par conséquent, afin de contenir la propagation du virus et de rompre davantage la chaîne de transmission, le couvre-feu doit être prolongé d’une semaine supplémentaire sur le territoire du NCT de Delhi (à l’exception des activités/services essentiels), permettant la réouverture de certaines activités interdites dans de manière progressive dans les zones en dehors des zones de confinement », dit-il.

Le verrouillage a été prolongé jusqu’à 5 heures du matin le 7 juin ou d’autres commandes, selon la première éventualité, a déclaré l’ordre DDMA.

Le verrouillage imposé à Delhi le 19 avril en raison de la deuxième vague de COVID 19 a été prolongé pour la cinquième fois. Il devait se terminer à 5 heures du matin le 31 mai.

