Concentrez-vous sur l’informatique, la pharmacie, les produits de grande consommation et certaines actions PSU; la course haussière des matières premières entre maintenant dans la dernière étape | ENTREVUE

L’Inde pourrait être le nouveau centre de fabrication du monde d’ici 2030, a déclaré Amit Jain. (Image: REUTERS)

La deuxième vague de la pandémie de coronavirus pourrait ne pas entraîner de correction significative pour Sensex et Nifty à moins qu’elle ne dure quelques mois, a déclaré Amit Jain, co-fondateur et PDG, Ashika Wealth Advisors dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Amit Jain, l’expert du marché avec près de deux décennies d’expérience, estime que l’informatique, la pharmacie et les produits de grande consommation font partie des secteurs sur lesquels les investisseurs pourraient se concentrer, s’attendant à des résultats solides. De plus, Jan pense que dans le monde post-pandémique, l’Inde pourrait devenir le centre de fabrication du monde. Voici les extraits édités.

Q Les marchés boursiers sont actuellement en baisse par rapport à leurs plus hauts historiques, où repérez-vous des opportunités sur ce marché?

Le marché est en baisse de 8% par rapport à son sommet actuel et cela peut être une bonne opportunité d’allouer 20% de l’argent en actions, mais uniquement dans certains secteurs. À mon avis, les TI, Pharma, FMCG, biens de consommation durables continueront d’avoir des résultats solides. Du point de vue à contre-courant, nous continuons d’être optimistes sur les infrastructures, l’immobilier et certaines UPE, comme nous l’avons dit plus tôt.

Q Le cycle des matières premières est le mot à la mode sur Dalal Street, achetez-vous cet argument selon lequel les actions de matières premières entrent dans une course haussière massive?

Il y a presque six mois, nous avons conseillé l’entrée dans les actions de matières premières et depuis lors, l’indice NIFTY metal a augmenté de près de 70% et les actions individuelles ont augmenté de près de 200%. À mon avis, il s’agit de la dernière étape de la course haussière des matières premières en raison de l’impression excessive de monnaie par la Fed américaine, qui pourrait durer encore six à neuf mois. À mon avis, il est temps d’alléger la position des produits de base à court terme.

Q L’Inde est témoin de la deuxième vague de cas de covid-19. Bien que la campagne de vaccination devrait s’accélérer maintenant, quelles implications, le cas échéant, voyez-vous pour les marchés boursiers si la deuxième vague se prolonge?

Oui, vous avez raison, la deuxième vague est là, mais à mon avis, elle peut être moins fatale que la première vague, car maintenant le monde connaît le virus et est partiellement prêt à y faire face, contrairement à la première vague. Si cette vague s’étend sur quelques mois, le marché peut avoir une excuse pour une nouvelle correction significative.

Q L’Inde a entrepris de sérieuses réformes au cours de l’année dernière et les perspectives économiques semblent bonnes; Quels secteurs pensez-vous être le meilleur pari sur l’histoire de la croissance de l’Inde à venir?

Oui, l’Inde a pris des mesures appropriées pour stimuler l’économie pendant la pandémie de Covid-19, qui a jeté les bases d’une économie indienne beaucoup plus forte d’ici 2030. Dans l’ère post-Covid-19, lorsque le monde parle de «distanciation sociale» de Chine, tous ces secteurs seront bénéficiaires en Inde où actuellement la Chine domine le monde. À mon avis, «l’Inde» pourrait être le nouveau centre de fabrication du monde d’ici 2030, si le rythme actuel des réformes se poursuit. L’Indien pourrait être l’un des principaux exportateurs de technologies de l’information et de la pharmacie pour l’économie mondiale d’ici 2035. Le monde n’a pas d’alternative à l’Inde, car c’est la seule économie au monde à avoir un dividende à la fois démocratique et démographique pour les quinze prochaines années. Cette combinaison en duo est rare dans le monde, d’où toute la capitale mondiale, qu’il s’agisse d’IDE ou d’IDE, va chasser l’Inde. Récemment, l’Inde a touché un nouveau point de référence de 500 milliards de dollars d’investissements d’IDE cumulés, ce qui reflète l’engagement de Global Capital en Inde.

Q Les rendements obligataires augmentent, est-ce que toute nouvelle hausse des rendements constitue une menace pour les FPI qui retirent de l’argent du marché intérieur en grande quantité?

Oui, le rendement des obligations américaines a augmenté en raison de la peur de l’inflation, passant de 0,51% en août 2020 à 1,71% à la date, ce qui est 300% supérieur aux creux d’août 2020, mais il est toujours inférieur à 2,2% qu’il a touché dans le post de décembre 2008 -Lehman Brother crash. À mon avis, à court terme, il pourrait revenir à 2,1%, mais à long terme, il oscillera autour de 1,2% à 1,8%. Si ce rendement franchit durablement 2% à moyen terme, ce n’est qu’alors que nous craignons que FPI se retire significativement des marchés indiens.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.