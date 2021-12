Concept : À quoi pourraient ressembler les applications iOS de Google avec des composants d’interface utilisateur natifs ?

En octobre, Google a annoncé qu’il allait éventuellement éloigner ses applications iOS de Material Design et introduire des interfaces utilisateur plus natives. Bien que nous n’ayons toujours pas eu un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler certaines des applications les plus utilisées sur la planète, construites avec des composants UIKit natifs, j’ai pensé qu’il serait cool d’élaborer des concepts et d’imaginer ce qu’ils pourraient impliquer.

Google a introduit Material Design dans ses applications iOS peu de temps après avoir introduit Android Lollipop en 201, mais ils partagent des éléments d’interface utilisateur depuis un peu plus longtemps. Ils ont mis à jour leurs applications iOS au fur et à mesure que leur langage de conception a évolué au fil des ans. Mais cette année, Android a pris un tournant majeur dans une nouvelle direction de conception avec Material You, et il est clair que Google n’a pas l’intention de l’amener sur iOS.

J’ai donc pris six des applications les plus utilisées sur l’App Store : Google, Chrome, Google Maps, Gmail, YouTube et Google Docs et les ai repensées avec les propres éléments de l’interface utilisateur d’Apple. La première chose qui m’a frappé, c’est à quel point ils sont radicalement différents. Le langage de conception de Google est excellent, mais il est radicalement différent de celui d’iOS natif, et il peut être rebutant pour les utilisateurs lorsqu’ils basculent entre de nombreux styles de conception différents. Avec des éléments iOS natifs, les applications Google se sentent comme chez elles.

Google Maps

Jetons un coup d’œil à Google Maps. La première chose à faire est d’éliminer cette barre de recherche flottante avec l’ombre portée lourde. Je l’ai remplacé par une barre de navigation standard qui a un champ de recherche, un bouton de compte et en dessous d’eux une série de filtres avec des boutons plus natifs. Les boutons flottants dans les coins inférieurs droit et gauche de l’écran doivent également être mis à jour. J’ai donné au logo Google un arrière-plan flou et utilisé un design de bouton flottant qui rappelle davantage celui d’Apple Maps pour l’emplacement actuel.

Les applications de Google utilisent une barre d’onglets personnalisée en bas de l’écran qui réagit un peu différemment de la version native. La version de Google a un formatage et un placement des icônes légèrement différents, je l’ai donc échangé contre la propre version d’Apple. Il n’aurait également plus l’animation de pulsation lorsque vous appuyez dessus. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont une application Google pourrait être adaptée pour avoir un aspect plus natif sur iOS, du moins en surface.

Google Chrome

Voici une application Google, avec ironiquement, très peu de chrome d’interface utilisateur. Le navigateur Chrome de Google utilise une barre d’outils unique en bas et un champ de recherche personnalisé en haut. J’ai simplement remplacé les deux par leurs homologues natifs. Bien sûr, l’application ressemble beaucoup plus à Safari. Mais la mise en page modifiée est toujours clairement celle de Google.

Gmail, Docs et Recherche

Passant à l’application Google, il y a très peu de travail à faire. Tout ce que Google a à faire est de modifier son choix d’icônes, d’échanger le champ de recherche et de modifier une poignée de boutons. L’application n’a même pas l’air si différente avec des éléments natifs.

Gmail, en revanche, est extrêmement différent lorsqu’il est imaginé avec des éléments natifs. J’ai pris un peu de liberté créative ici et fait des choses légèrement inhabituelles, donc cela pourrait sembler extrêmement différent dans la réalité quand il arrivera dans le futur. J’ai repris le design du bouton carré de l’application Accueil et je l’ai adapté aux trois autres boîtes aux lettres qui flottent au-dessus de votre boîte de réception principale.

Comme l’application Google, Google Docs ne nécessite pas trop de réglages. Cela ressemble incontestablement à Google Docs, mais c’est aussi clairement une application iPhone native. Il n’y a aucune trace de conception matérielle laissée ici.

Youtube

L’application YouTube nécessite peut-être la refonte la plus radicale. C’est une application pleine d’éléments d’interface utilisateur fortement personnalisés, elle serait donc essentiellement repensée de bas en haut. Juste pour vous donner un peu d’arrière-plan sur certains de mes choix ici, vous pouvez voir qu’il existe maintenant une vue modale empilée conçue par Apple lorsque vous regardez une vidéo plutôt que le modal personnalisé plein écran de Google.

J’ai également remplacé toutes les icônes de Google par celles d’Apple et nettoyé l’interface utilisateur avec un meilleur espacement. Les lecteurs aux yeux d’aigle remarqueront que j’ai également remplacé l’icône Chromecast dans la barre d’outils supérieure par un bouton AirPlay, un changement évident à apporter aux personnes vivant dans l’écosystème Apple.

Conclusion

Cet exercice a été très intéressant pour moi, car il existe de nombreuses façons pour Google de réimaginer ses applications avec des éléments natifs. Ce sont des versions très sûres de la refonte de ces applications, mais Google pourrait faire quelque chose de beaucoup plus radical et vraiment les reconstruire pour iOS.

Que pensez-vous du fait que Google se débarrasse du Material Design dans ses applications iOS ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

