Concept: améliorer AirTag avec le partage familial, des widgets et une application Apple Watch

Maintenant que nous avons tous passé du temps avec AirTag, il est temps de commencer à réfléchir aux moyens d’améliorer encore le produit. Il y a plusieurs façons évidentes de le faire, que beaucoup ont notées au cours des deux derniers jours. AirTag est un outil incroyablement puissant pour suivre les objets, mais beaucoup d’entre nous aimeraient permettre à nos amis et à notre famille de suivre les objets importants ou de demander leur aide pour retrouver ceux qui sont perdus. Le partage familial n’est que la pointe de l’iceberg.

Partage Familial

Le partage familial est quelque chose qui améliorerait instantanément AirTag. Il serait tellement utile de pouvoir partager l’emplacement d’un AirTag avec quelqu’un d’autre lorsqu’un élément est perdu ou si un élément est suffisamment important pour que plusieurs yeux doivent rester dessus.

Dans ce premier exemple, j’ai imaginé à quoi cela ressemblerait de partager un seul AirTag conservé dans une mallette avec sept personnes. En plus de partager des éléments avec votre famille, les entreprises pourraient utiliser AirTag énormément de cette façon.

Lorsqu’un AirTag est partagé avec vous, cela peut être fait temporairement ou définitivement, de la même manière que vous pouvez partager la position de votre iPhone dans Localiser ou dans Messages. Les AirTags partagés peuvent apparaître directement dans votre liste d’éléments avec un indicateur clair qu’ils sont partagés avec vous ou que vous les partagez avec d’autres personnes.

Partager AirTag est vraiment la chose la plus importante que j’aimerais voir dans la première mise à jour d’AirTag. Si les membres de la famille peuvent voir les appareils des autres, pourquoi ne peuvent-ils pas également voir les AirTags de chacun? J’imagine que c’est quelque chose sur lequel Apple travaille.

Une demande moins importante mais toujours très utile que j’ai concerne un widget Localiser qui me permet de voir mes AirTags directement depuis l’écran d’accueil ou la vue d’aujourd’hui. Je peux voir un widget différent pour chaque classe de taille, le plus petit comprenant un utilitaire supplémentaire qui ne rentrerait pas dans les widgets plus grands.

Vous pouvez utiliser un petit widget pour voir l’état d’un seul élément ou utiliser le widget de taille moyenne pour voir plusieurs éléments. Bien sûr, vous pourrez choisir les quatre éléments affichés sur le widget, et si vous souhaitez utiliser plusieurs widgets de taille moyenne pour afficher 12 sur un seul écran d’accueil, vous le pouvez. Le plus grand widget pourrait se développer sur le moyen en ajoutant une carte qui montre les emplacements réels de chacun des éléments sélectionnés.

Bien que les widgets ne puissent pas vraiment interagir avec l’écran d’accueil, ils peuvent inclure des boutons qui se lancent dans des parties spécifiques de son application correspondante. Le petit widget qui affiche l’état d’un seul élément peut avoir des liens profonds qui jouent directement un son sur l’AirTag ou démarrent le processus de recherche de précision.

Je suis absolument convaincu qu’il y a des gens qui mettront AirTag sur des éléments importants dont ils voudront toujours connaître le statut. Les widgets sont un moyen évident d’aider ces clients.

Appli Apple Watch

Une chose qui semble être un oubli est le manque de compatibilité de l’Apple Watch avec AirTag. L’application Find My sur Apple Watch est exclusivement destinée à trouver des personnes qui partagent leur position avec vous. Au lieu d’encombrer cette application avec des éléments, ils pourraient ajouter une application de montre secondaire «Rechercher des éléments».

Vous pourriez faire des choses de base comme voir l’emplacement d’un AirTag sur une carte, jouer un son ou démarrer le processus de recherche. La recherche de précision devrait fonctionner sur Apple Watch maintenant que la série 6 comprend une puce U1, qui est requise pour le nouveau processus de recherche. Comme le partage familial, c’est quelque chose sur lequel j’imagine qu’Apple travaille déjà. La recherche de précision avec Apple Watch serait une fonctionnalité qui tue. En fait, nous avons déjà vu des designers se moquer de ce à quoi cela ressemblerait sur la montre.

Avez-vous récupéré des AirTags? Y a-t-il des changements que vous aimeriez voir Apple apporter? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

