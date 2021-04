Concept: Apple TV et HomePod seraient un match fait au paradis de la technologie, voici à quoi pourrait ressembler un mashup

La dernière série de rumeurs HomePod de Bloomberg en est une particulièrement importante. Apple cherche à combiner l’Apple TV et le HomePod en un produit unique. Ils testent également des moyens d’incorporer une caméra FaceTime dans l’appareil pour les appels dans le salon. Alors que notre concept imagine à quoi pourrait ressembler ce produit, c’est vraiment une photo dans le noir. Un produit comme celui-ci pourrait nécessiter une conception entièrement nouvelle d’Apple plutôt qu’une sorte de monstre de Frankenstein composé de différentes pièces du HomePod et de l’Apple TV 4K. Nous avons essayé de rassembler le meilleur de chacun pour imaginer un produit qui serait familier aux clients.

Mark Gurman de Bloomberg a révélé que le produit en était à ses débuts, nous ne verrons donc probablement pas quelque chose comme ça de sitôt. Plus précisément, ce produit «combinerait un décodeur Apple TV avec un haut-parleur HomePod et inclurait une caméra pour la visioconférence via un téléviseur connecté» et «inclurait les fonctions standard du boîtier Apple TV».

Étant donné qu’Apple a choisi d’utiliser la marque TV pour ses applications et ses services, j’ai pu voir l’entreprise supprimer complètement le nom du téléviseur dans le matériel. Au lieu de cela, ils pourraient essayer de stimuler la marque HomePod en introduisant un modèle appelé quelque chose comme «HomePod TV» ou «HomePod Theatre». Il peut être connecté en série avec d’autres HomePod et minis HomePod pour créer une véritable expérience de son surround dans votre maison.

Ce que j’ai imaginé est essentiellement une boîte Apple TV étirée, d’environ la largeur de 4 Apple TV 4K. Les côtés sont recouverts du même maillage que le HomePod et les haut-parleurs sont cachés derrière. Au centre, il y a un objectif de caméra grand angle pour les appels FaceTime caché derrière le filet pour garder l’avant de l’appareil propre sur votre étagère. À l’extrême droite, au lieu de la lumière blanche existante qui agit comme un indicateur d’alimentation, les lumières Siri pourraient apparaître derrière le maillage. Il peut apparaître lorsque vous parlez à Siri à la fois via une télécommande ou sur le haut-parleur lui-même. Quand on appelle, il peut s’allumer en vert pour représenter également un indicateur de caméra.

Une autre conception que nous avons considérée était plus ronde avec une forme cylindrique semblable à celle du Sonos Arc. Vous pouvez essentiellement prendre le HomePod, le mettre sur le côté et l’étirer pour qu’il s’étende sous votre téléviseur. Une conception plus ronde pourrait améliorer considérablement la compatibilité avec des éléments tels que Dolby Atmos. Tout dépend de la manière dont Apple souhaite positionner un produit comme celui-ci, ou s’ils proposent leur propre technologie audio qui le remplace.

Le rapport de Gurman comprend également des détails sur un prototype testé en interne chez Apple qui combine un HomePod avec un iPad. Il pourrait vous suivre dans une pièce comme le dernier Echo Show d’Amazon. Le mois dernier, nous avons partagé notre concept d’écran intelligent HomePod. Bien que notre dernier concept n’incluait pas de bras robotique spécial, nous pensons toujours qu’il permet de visualiser à quoi pourrait ressembler un écran intelligent Apple. Vous pouvez simplement imaginer que la base ressemble plus à un haut-parleur HomePod avec un bras plutôt qu’un pied.

Plus tôt en mars, nous avons partagé une première version de ce même concept, mais plutôt que le pied en aluminium, il avait un écran monté sur un haut-parleur HomePod comme Echo Show 10 d’Amazon.

Que pensez-vous d’un combo HomePod + Apple TV ou d’un écran intelligent HomePod? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

