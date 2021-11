Concept : Comment Apple Card+ pourrait rivaliser avec d’autres cartes premium avec des avantages et des récompenses exclusifs

L’Apple Card est l’un des meilleurs services d’Apple. Bien sûr, il pourrait s’agir d’une autre carte de crédit qui possède une très bonne application dans Wallet, mais Apple Card pourrait être bien plus que cela. Actuellement, Apple Card offre un excellent support client, de puissantes fonctions de sécurité et l’une des meilleures cartes physiques sur lesquelles vous pouvez mettre la main. Des gens comme Mark Gurman chez Bloomberg se demandent, cependant, quelle pourrait être la prochaine étape pour Apple Card? Nous nous sommes demandé la même chose, et voici une plongée dans nos idées.

La première chose que nous aimerions voir pour une « Apple Card + » est une carte physique améliorée et franchement plus badass. Cela commence par une nouvelle finition sombre que vous pourriez appeler gris sidéral si vous le vouliez. Apple a tendance à aimer fabriquer ses produits haut de gamme dans des couleurs plus foncées, alors voici une occasion en or de se montrer. Il manque une grande fonctionnalité à la carte Apple actuelle, et c’est le tap-to-pay. Vous devez glisser ou insérer votre puce avec la carte actuelle, ce serait donc formidable de voir Apple ajouter Apple Pay à la suivante. J’aime pouvoir connecter mes cartes bancaires aux terminaux, tout comme j’utilise mon iPhone ou mon Apple Watch. Cela n’a pas de sens pour la carte Apple de manquer une fonctionnalité aussi simple des cartes de crédit modernes.

Viennent ensuite les avantages des magasins de détail Apple. Actuellement, Apple offre une remise en argent de 3% sur les produits Apple achetés via l’Apple Store. Je pense qu’une Apple Card+ devrait offrir 5% de remise en argent. Après tout, toute personne possédant une Apple Card+ est plus que probablement un fan d’Apple. J’aimerais également qu’ils augmentent le pourcentage de remise en argent général à un niveau standard de 3 %.

Apple pourrait également offrir aux clients une expédition accélérée gratuite sur les commandes, un supplément de 5 % lorsque vous échangez un appareil et une année supplémentaire d’Apple Care lorsqu’il est acheté avec une Apple Card+. En termes de support client, Apple pourrait proposer aux clients possédant une Apple Card + des réservations Genius Bar le jour même. C’est l’un des plus gros reproches à propos de la situation actuelle de l’Apple Store – il est presque impossible d’entrer immédiatement dans un Apple Store pour obtenir de l’aide en cas de problème. Et avec de nombreux clients faisant leurs achats avec retrait en magasin, nous aimerions également qu’Apple propose des heures de retrait prioritaires pour les clients Apple Card+.

Un ajout assez simple et, espérons-le, évident est une fenêtre de retour prolongée pour les produits. Apple propose actuellement deux semaines pour retourner un achat, mais avec Apple Card+, Apple pourrait offrir 30 jours complets. La fenêtre actuelle est tout simplement trop courte pour que la plupart des clients aient une bonne idée de certains produits.

Une idée vraiment amusante que nous avons est l’offre exclusive d’applications iOS. Apple pourrait offrir aux clients Apple Card + des avantages spéciaux en ce qui concerne les achats intégrés, les applications payantes et les commandes physiques spécialisées dans les applications. Apple propose actuellement des offres spéciales aux utilisateurs d’Apple Card qui utilisent des applications comme Panera, ce n’est donc pas exagéré.

Enfin, Apple Card+ nécessiterait un abonnement Apple One et devrait probablement obliger les utilisateurs à respecter une certaine limite de crédit. Cela n’aurait aucun sens pour Apple d’offrir Apple Card + et tous ses avantages à tout le monde dès le départ.

Voilà donc nos idées pour Apple Card+. Quelles idées pourriez-vous avoir pour une expérience Apple Card améliorée ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

