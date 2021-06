Concept : Comment Apple pourrait apporter le nouveau design de Safari à d’autres applications intégrées sur l’iPhone

in

Hier, j’ai publié un article sur la façon dont Apple pourrait répondre aux préoccupations concernant la nouvelle conception centrée sur la barre inférieure de Safari dans iOS 15. Beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la refonte, mais certains d’entre nous (y compris moi) l’aiment vraiment. J’ai passé du temps à trouver différentes façons dont Apple pourrait étendre ce nouveau langage de conception à d’autres applications intégrées sur l’iPhone. Je l’ai réduit à trois composants d’interface utilisateur distincts.

Le nouveau design de Safari est axé sur l’amélioration de l’utilisation à une main, et de nombreuses autres applications pourraient également bénéficier d’améliorations dans ce département. Le premier design est très clairement inspiré de Safari et comprend une barre de recherche en bas. Il pourrait être appliqué à plusieurs applications de stock, mais j’ai choisi de le montrer dans le contexte de l’application Messages. Dans le cas de Messages, le bouton d’édition qui se trouve normalement en haut à gauche pourrait être remplacé par l’icône à trois points en plus qui se trouve dans la barre de recherche flottante. Le nouveau bouton Message en haut à droite se déplacerait à l’endroit où le bouton d’onglet se trouve actuellement dans Safari.

J’appellerais ce style une “barre de recherche flottante” et il pourrait facilement remplacer les barres de recherche alignées en haut des applications qui n’ont pas déjà une barre d’onglets ou une barre d’outils en bas.

Pour les applications qui ont un onglet inférieur ou une barre d’outils, elles pourraient offrir une “barre flottante à glisser” qui fonctionne comme le nouveau geste d’onglet dans Safari. Au centre, les onglets pourraient vivre et sur le côté droit pourraient être recherchés. Avec un robinet ou un balayage rapide, vous entreriez dans les modes de recherche. Les développeurs pourraient également proposer une autre fonctionnalité sur le côté gauche. Dans le cas de Photos, il peut s’agir d’un flux partagé. Ou dans le cas de la musique, cela pourrait être votre profil.

Toutes les applications n’auront pas besoin d’un champ de recherche, mais vous voudrez peut-être toujours utiliser le design plus moderne. Dans ce cas, vous pouvez voir à quoi pourrait ressembler la barre d’onglets de Clock. Il est plus raffiné, n’affiche pas d’étiquettes et flotte au-dessus du contenu qui se trouve derrière.

Apple pourrait proposer un simple commutateur sous les paramètres d’accessibilité qui active à nouveau les étiquettes dans les barres d’onglets. Après plus d’une décennie, cependant, je pense que la plupart des utilisateurs seront en mesure d’identifier une fonctionnalité par son icône familière.

Ces trois nouveaux designs pourraient moderniser toutes les applications intégrées d’Apple ainsi que les applications des développeurs. Il peut également permettre de placer plus d’éléments dans la barre d’onglets. Avec la « barre flottante glissable », il pourrait y avoir un total de six options plutôt que le maximum actuel de cinq.

Que pensez-vous du nouveau design Safari dans iOS 15 sur iPhone ? Souhaitez-vous qu’Apple applique le nouveau langage de conception à d’autres applications ? Souhaitez-vous que les développeurs repensent leurs applications de cette façon ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !

