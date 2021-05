Concept: Comment Apple pourrait étendre la personnalisation de l’iPhone au-delà des widgets avec iOS 15

iOS 14 a vu l’introduction de widgets d’écran d’accueil sur l’iPhone, et cela seul devrait provoquer un tsunami de personnalisation créative sur la plate-forme. Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg. Même si cela est possible depuis quelques années maintenant, les consommateurs réguliers ont découvert qu’ils pouvaient créer des icônes personnalisées à l’aide de l’application Raccourcis. Nous avons vu une explosion de packs d’icônes personnalisés, d’applications de conception de widgets et de didacticiels sur la façon de donner à votre iPhone un aspect très spécifique. Si Apple veut se pencher sur la personnalisation, il pourrait le faire de plusieurs manières qui lui permettent toujours de garder le contrôle de la conception de base de la plate-forme.

J’ai sélectionné trois fonctionnalités clés qu’Apple pourrait implémenter pour étendre la personnalisation. Ils sont tous très simples et, franchement, très familiers à Apple.

Thématisation ambiante

iOS propose désormais deux thèmes système distincts: un mode clair et un mode sombre. Il offre également une option chronométrée qui permet à votre iPhone de basculer automatiquement entre les deux selon un calendrier. Mais Apple a la technologie pour aller plus loin que cela.

Apple utilise déjà le capteur de lumière ambiante des iPhones pour régler la luminosité de votre écran. Il pourrait également utiliser le capteur de lumière ambiante pour basculer entre les modes clair et sombre. Si vous éteignez vos lumières, le mode sombre s’active automatiquement. Lorsque vous ouvrez vos stores le matin, le mode éclairage est activé. Même quelque chose d’aussi simple que de passer d’une pièce éclairée à une pièce sombre changerait le thème.

Icônes sombres en mode sombre

Pour compléter les thèmes ambiants et sombres, vous pouvez activer les icônes sombres en mode sombre. Les applications Apple qui utilisent des arrière-plans blancs pourraient enfin gagner des arrière-plans noirs lorsque le mode sombre est activé. Il est actuellement assez choquant de voir autant d’icônes blanches brillantes en mode sombre.

Couleur d’accent

C’est une fonctionnalité qu’Apple connaît assez bien. Il est sur le Mac depuis un certain temps maintenant, et c’est une fonction de personnalisation incroyablement simple mais délicieuse. Le Mac vous permet de définir une seule couleur qui est appliquée aux menus, boutons, surlignages et plus encore sur votre système. Apple devrait apporter cela à iOS, mais avec une approche unique.

Au lieu d’offrir une gamme d’options de couleurs universelles, Apple pourrait proposer des couleurs qui correspondent à la famille d’appareils. Cela rendrait certaines couleurs exclusives à certains appareils et inciterait les clients à choisir certains produits.

Changer votre couleur d’accent sur iOS changerait les boutons dans les barres de navigation, les onglets, les commutateurs, les coches, les surlignages, etc. Vous pouvez également choisir d’utiliser le système de couleurs par défaut multicolore. Cela fonctionnerait bien en mode clair et en mode sombre.

Icônes de l’écran d’accueil

Cette particularité est délicate pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Apple ne souhaite probablement pas permettre aux utilisateurs de modifier sa propre iconographie. Je comprends ça. Apple veut contrôler et promouvoir ses services et ses marques. Deuxièmement, il ne veut pas être frappé par des costumes de marques qui ne veulent pas que les packs d’icônes modifient les logos. Il ne veut certainement pas être frappé par les costumes, car les concepteurs commencent à vendre des packs d’icônes avec des logos de marque dont Apple ne se fait pas couper.

Mais les clients sont déjà à genoux dans la personnalisation des icônes. Cela a décollé comme une fusée dès que les gens ont découvert qu’ils pouvaient définir leurs propres conceptions avec des raccourcis. Apple a progressivement facilité la configuration d’icônes personnalisées pour les clients, comme la façon dont Apple a supprimé le besoin d’un raccourci pour lancer l’application avant de passer à une autre. Maintenant, il ne montre qu’une notification à court terme. Mais comme cette personnalisation des icônes est désormais si omniprésente, Apple pourrait envisager des moyens de mettre en œuvre un système contrôlé.

Ce qu’Apple pourrait faire, c’est créer un système encore plus strict que l’App Store. Il pourrait le traiter plus comme un programme de concepteur que comme un marché. Les concepteurs peuvent soumettre des packs d’icônes à Apple pour inclusion dans l’App Store et un modal Paramètres. Apple aurait besoin de revoir les icônes toutes pour des questions juridiques et esthétiques. Ils seraient faciles à installer, faciles à prévisualiser et, surtout, faciles à activer en quelques clics.

Fonds d’écran

En avril dernier, . a partagé des images divulguées d’un nouveau sélecteur de fonds d’écran et d’une nouvelle API qui étaient initialement prévues pour iOS 14. Cela vous permettrait de créer des «dégradés intelligents» à partir d’images et d’organiser vos fonds d’écran par packs téléchargés depuis l’App Store.

Ce type de personnalisation de fond d’écran étendu serait le bienvenu dans iOS 15 et, espérons-le, il verra enfin le jour.

Démo

Regardez une courte vidéo que j’ai faite montrant certaines de ces fonctionnalités et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous! Assurez-vous de toucher pour regarder la vidéo en plein écran sur votre iPhone.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: