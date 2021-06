Concept : Comment Apple pourrait répondre aux préoccupations concernant le nouveau design de Safari sur iPhone dans iOS 15

L’une des mises à jour les plus importantes d’iOS 15 est Safari complètement remanié. Cela a été controversé, c’est le moins qu’on puisse dire. De nombreux utilisateurs en ont déjà marre du nouveau design quelques semaines seulement après l’avoir utilisé en version bêta. Et bien que certains semblent aimer le nouveau design, il existe encore plusieurs façons de le rendre plus utilisable pour la personne moyenne.

Le premier problème que les gens semblent avoir avec le nouveau design est la barre de recherche inférieure. Bien qu’il soit plus accessible lors d’une utilisation à une main, il se déplace toujours vers le haut de l’écran lorsqu’il est touché. La deuxième plainte majeure est la façon dont tous les contrôles précédents ont été centralisés sous une seule icône à trois points.

Alors, comment les résoudre tout en restant modernes ? Tout d’abord, déplacez la barre de recherche en haut de l’écran. Remplacez le bouton d’onglet à l’extrême droite par un contrôle de confidentialité afin que vous puissiez facilement voir à nouveau le rapport de confidentialité.

La barre de recherche peut alors reculer comme elle le ferait auparavant en haut de l’écran au lieu d’être masquée par votre doigt en bas de l’écran. Comme sur l’iPad et le Mac, la barre d’état peut s’adapter à la couleur d’une page Web. La barre de recherche pourrait également changer de couleur avec un design plus opaque.

La barre inférieure pourrait être remplacée par une version mise à jour de la précédente, mais avec un nouveau design qui correspond à la nouvelle barre de recherche. Pour maintenir l’accent mis sur l’utilisation à une main, un nouveau bouton de recherche au centre pourrait activer la barre de recherche en haut de l’écran. Le bouton de recherche pourrait revenir et invoquer la feuille de partage, tandis que les trois points en haut pourraient afficher les extensions et les paramètres du site Web. Les signets pourraient redevenir facilement accessibles, tandis que les onglets restent exactement là où ils se trouvent.

De nouvelles fonctionnalités telles que la grille d’onglets repensée et le changement d’onglet rapide pourraient rester. Au lieu de balayer la barre de recherche en bas, les utilisateurs peuvent balayer la barre d’outils inférieure. Lorsque vous créez un nouvel onglet, vous obtenez toujours la vue d’accueil repensée.

Avec ces changements, Apple pourrait conserver les nouvelles fonctionnalités les plus importantes de Safari dans iOS 15 mais le rendre plus familier et plus facile à utiliser. Que pensez-vous du nouveau Safari dans iOS 15 ? Voulez-vous qu’Apple apporte des modifications pour que la mise à jour soit enfin disponible à l’automne ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

