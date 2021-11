Concept : Comment Apple pourrait transformer le chiffon de polissage en les prochaines chaussettes iPod

Le chiffon à polir Apple est le grand succès de cette année. Heck, il est en rupture de stock jusqu’à 12 semaines. Et pourtant ce n’est qu’un morceau de tissu gris. Alors, et si Apple prenait le succès marketing qu’ils voient avec ce chiffon de polissage et faisait quelque chose d’un peu plus amusant ? Vous vous souvenez des chaussettes iPod ? C’est le bon modèle pour rendre quelque chose d’un peu plus intéressant et désirable.

Tout d’abord, Apple devrait fabriquer des chiffons de polissage colorés. Je peux voir cinq couleurs clés qui ont beaucoup de sens : bleu, vert, orange, rose et oui (produit) rouge. J’aimerais aussi les voir faire une version noire qui rappelle celles qu’ils avaient l’habitude d’expédier avec les iPhones.

Ces nouvelles couleurs rejoindraient l’option gris clair existante. Cela n’aurait pas beaucoup de sens pour Apple de vendre chaque tissu séparément. Ce serait un ajout inutile d’un tas de nouveaux SKU. Mais s’il y a trois options différentes, ce n’est pas trop compliqué.

Les cinq nouvelles couleurs pourraient être vendues ensemble dans un seul paquet pour 99 $. À l’époque, les chaussettes iPod étaient livrées dans une seule boîte de plusieurs couleurs. Le chiffon de polissage est un candidat parfait pour ce même modèle. Vendez une boîte légèrement plus épaisse de cinq chiffons de polissage amusants bien organisés ensemble. Les amis et la famille pourraient les échanger et les partager. Vous pouvez même attribuer un code couleur aux chiffons de polissage à des appareils spécifiques.

Le chiffon de polissage ferait un excellent article (produit) rouge. Il serait inclus dans le pack de cinq, mais Apple ferait toujours don d’une partie des recettes à la fondation pour lutter contre le sida en Afrique. Ce tissu particulier pourrait avoir un deuxième logo en relief pour la fondation RED en face du logo Apple.

Que pensez-vous de ces idées pour le chiffon de polissage d’Apple ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

