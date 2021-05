Concept: Comment iOS 15 pourrait booster les widgets avec de l’interactivité et de nouvelles options d’application stock

Lorsque Apple a présenté iOS 14 l’année dernière, il a déclenché une toute nouvelle vague de widgets incroyables, à la fois de développeurs tiers et d’Apple lui-même. Les propres applications d’Apple et maintenant ses propres widgets sont censés servir d’exemples pour que d’autres développeurs s’inspirent. Mais de nombreuses applications stockées par Apple n’ont pas encore de widgets. Pendant ce temps, les widgets sont toujours statiques et ne peuvent pas être rendus interactifs. Nous espérons que ces deux choses changeront dans un peu moins de deux semaines lorsque Apple dévoilera iOS 15 à la WWDC.

Tout d’abord, les widgets doivent vraiment être rendus interactifs pour que les développeurs puissent vraiment créer de nouveaux outils révolutionnaires pour iPhone et iPad. Pas seulement comme le widget Raccourcis actuel qui peut exécuter des actions directement à partir de votre écran d’accueil, mais entièrement interactif avec défilement, commutateurs, etc. L’ajout de nouvelles façons d’interagir avec les widgets pourrait permettre à Apple de créer des widgets intégrés encore meilleurs.

Alors pour quelles applications Apple n’a-t-il pas encore créé de widgets? Eh bien, commençons par les gros. Il n’y a pas de widgets pour le téléphone, les messages, la messagerie, la maison, la santé, le portefeuille, Safari ou même les livres. Les applications utilitaires telles que la calculatrice, les contacts, la boussole et les mémos vocaux sont également des candidats évidents pour les widgets. Il existe également des opportunités pour des applications telles que Safari et Mail.

la communication

Les principales applications de communication d’Apple bénéficieraient grandement des widgets. Le téléphone peut afficher vos quatre meilleurs favoris et vous permettre de les appeler instantanément ou FaceTime. Mail pourrait vous montrer le nombre de nouveaux messages dans les boîtes de réception individuelles et offrir des raccourcis pour rechercher, des filtres, même un bouton pour démarrer un nouvel e-mail instantanément.

Si les utilisateurs souhaitent créer des widgets personnalisés pour toutes sortes d’actions différentes à entreprendre sur les contacts, ils peuvent utiliser un widget Contacts. Cela pourrait fonctionner et ressembler à celui du téléphone, mais offrir également des raccourcis pour envoyer des messages, des e-mails, etc. Les messages peuvent afficher vos conversations épinglées directement sur votre écran d’accueil avec les caractères Memoji des utilisateurs.

L’application Santé en est une en particulier que nous avons entendu beaucoup de gens demander. Fitness peut afficher les sonneries et les graphiques de votre Apple Watch sur votre écran d’accueil, mais vous ne pouvez pas personnaliser les autres mesures visibles. Apple pourrait introduire un widget Santé qui vous permet de coller vos mesures les plus importantes directement sur votre écran d’accueil. Vous ne pouvez même pas placer un simple compteur de pas qui ouvre l’application Santé dès maintenant sur votre écran d’accueil.

L’application Livres est la seule application audio Apple à ne pas avoir de widget en cours de lecture. Il pourrait en gagner qui correspondent aux widgets Podcasts et Musique. L’application Wallet est un outil financier de plus en plus important pour les gens, et avec Apple Card, vous pouvez voir encore plus de types de métriques. Un nouveau widget Wallet peut afficher le solde de votre carte, les dates d’échéance et votre activité hebdomadaire. Pendant ce temps, l’App Store pourrait gagner un widget interactif qui vous permet de voir les cartes de vue Aujourd’hui directement sur votre écran d’accueil dans le but d’inciter les utilisateurs à télécharger plus d’applications.

Utilitaires

Les utilitaires intégrés d’Apple ont tendance à être laissés pour compte en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités majeures, du moins au début. Les applications utilitaires d’Apple sont des candidats parfaits pour les widgets. Un grand widget pourrait afficher une calculatrice simple pleine taille entièrement interactive. Si Apple le voulait, il pourrait même y avoir un widget Compass à part entière qui est entièrement en direct lorsqu’il est visible sur l’écran d’accueil.

Les mémos vocaux seraient un excellent ajout à iOS. Les utilisateurs peuvent actuellement ajouter des widgets Rappels et Notes à leurs écrans d’accueil, mais ceux qui utilisent principalement des mémos vocaux pour enregistrer des informations ont été laissés pour compte. Un nouveau widget de mémos vocaux pourrait vous permettre d’enregistrer de l’audio directement depuis votre écran d’accueil. L’appareil photo pourrait même gagner un plateau de liens profonds qui changent automatiquement le mode de l’appareil photo au lancement.

D’autres applications ont essayé de combler le vide du widget Accueil, mais personne ne sera en mesure de créer quelque chose d’aussi bon qu’Apple le peut. Apple peut vous permettre de placer des commutateurs de votre maison directement sur votre écran d’accueil ou de créer des widgets plus grands qui affichent plusieurs commutateurs.

Safari pourrait également gagner des widgets qui vous permettent d’accéder rapidement à vos sites Web préférés à la volée. Les utilisateurs peuvent regrouper les sites par différentes catégories s’ils le souhaitent d’une manière plus soignée et ordonnée qu’avec des clips et des dossiers d’application.

Conclusion

En fin de compte, interactif ou non, Apple devrait apporter des widgets à plus de ses applications de stock. Ils peuvent aider à définir une nouvelle barre pour que les développeurs créent des widgets encore meilleurs. Vous pouvez consulter tous ces concepts de widgets d’actions ci-dessous. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces idées aussi!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: