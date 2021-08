Concept : Comment macOS Mammoth pourrait améliorer la productivité, le divertissement et la sécurité avec de nouvelles applications (partie 2)

Dans la première partie de notre concept macOS Mammoth, nous avons partagé un aperçu d’idées pour améliorer le système et repenser les éléments de base du bureau. Maintenant, nous souhaitons partager quelques idées de nouvelles applications que nous aimerions voir Apple ajouter dans la prochaine version de macOS. Nous avons essayé de nombreuses choses différentes pendant la phase de conception, mais nous avons finalement atterri sur quatre applications distinctes. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Tout d’abord, quelque chose d’amusant. Front Row était une application incluse dans macOS à partir de Mac OS X Leopard. Il était disponible sur certains modèles avec Tiger, mais n’a pas été intégré à tous les systèmes jusqu’à ce qu’Apple livre Leopard. Front Row était censé transformer votre Mac en un centre de divertissement. Il a extrait le contenu d’iTunes et d’iPhoto et les a affichés dans une interface utilisateur rappelant l’Apple TV.

Front Row a cependant été de courte durée et a malheureusement vu sa disparition avec la sortie d’OS X Lion en 2011. Un an plus tôt, Apple a commencé à vraiment mettre tout son poids derrière l’Apple TV, qui avait une interface utilisateur totalement différente de celle du version finale de Front Row. Ils voulaient que les gens achètent une Apple TV de deuxième génération à 99 $ au lieu de transformer leur Mac existant en une Apple TV à l’ancienne. Mais maintenant, une décennie plus tard, il semble qu’il soit temps pour Apple de relancer Front Row.

Front Row basé sur tvOS

Aujourd’hui, nous avons des Apple TV qui exécutent une variante de macOS/iOS appelée tvOS. Naturellement, les applications conçues pour tvOS devraient pouvoir s’exécuter sur les Mac silicium d’Apple de la même manière que vous pouvez désormais exécuter des applications iOS. De toute évidence, Apple ne voudrait pas apporter l’intégralité de tvOS à Front Row, mais ils pourraient supprimer l’application TV et l’ajouter au Mac.

En plus de ramener Front Row, Apple pourrait publier de nouvelles couleurs de télécommande Siri assorties pour l’iMac en silicium d’Apple. Après tout, Front Row a été conçu pour l’iMac et a toujours mieux fonctionné dessus. Lors de l’achat d’un nouvel iMac, un client peut choisir d’ajouter une télécommande Siri correspondante à sa commande. Les utilisateurs d’iMac existants peuvent coupler la télécommande Silver existante à leurs ordinateurs.

Faire des films avec Clips

L’application Apple Clips est devenue un merveilleux petit outil pour faire des vidéos avec des effets spéciaux sur iPhone et iPad. Nous pensons que Clips serait un excellent ajout au Mac pour aider à présenter le montage vidéo amateur aux nouveaux utilisateurs plus jeunes de macOS. Il a une interface utilisateur plus simple, des effets amusants facilement reconnaissables et il fonctionne avec les packs d’autocollants iMessage.

Les clips pourraient également donner à Memoji et Animoji une nouvelle maison sur le Mac. Bien qu’aucun Mac n’ait un module TrueDepth ou LiDAR, le nouvel appareil photo de l’iMac est absolument fantastique, et j’imagine que certaines astuces logicielles pourraient être faites pour que cela fonctionne raisonnablement bien. Mais c’est avant-gardiste, et au moment où nous aurons macOS 13, il est très possible que nous ayons des Mac Face ID.

Offrez à Météo une nouvelle plateforme

La nouvelle application Météo dans iOS 15 est absolument fantastique. C’est une évolution naturelle parfaite de la conception précédente introduite dans iOS 7 avec de toutes nouvelles animations, des commandes raffinées et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Nous aimerions voir ces nouvelles animations sur des écrans plus grands comme le grand écran iMac. Les fanatiques de la météo pouvaient voir plusieurs endroits à la fois en les ouvrant dans plusieurs fenêtres.

L’ouverture d’un emplacement en plein écran peut afficher des animations époustouflantes. Apple pourrait même ajouter un nouvel économiseur d’écran à macOS qui affiche des animations météo pour votre emplacement actuel en temps réel pendant que votre Mac est en veille. Je tiens à souligner que la nouvelle icône de l’application Météo introduite hier dans iOS 15 bêta 5 a plus de profondeur et de vitalité que les autres icônes d’application iOS. Il s’adapterait parfaitement au Mac.

Les Mac ont également besoin de mises au point

Apple l’a admis lui-même, le Mac n’est pas à l’abri des virus et des vulnérabilités. C’est juste la nature du monde dans lequel nous vivons maintenant. Les Mac sont partout, et ils sont vraiment une cible à une échelle qu’ils n’étaient pas avant l’iPhone. Entrez dans l’application Maintenance. Vous connaissez peut-être des applications telles que Clean My Mac qui vous aident à supprimer les fichiers indésirables de votre Mac, ainsi que des applications telles que Malware Bytes qui vous aident à savoir si votre Mac est infecté par des logiciels malveillants. Ce sont tous deux d’excellents outils que je recommande vivement, mais j’aimerais quand même qu’Apple crée sa propre solution de première partie.

L’application Maintenance offrirait trois fonctionnalités principales. Le premier serait « Nettoyage en profondeur ». Apple rechercherait sur votre Mac des fichiers en double, de très vieux fichiers dont il sait qu’ils ont été sauvegardés, d’anciens programmes d’installation, etc. afin de pouvoir économiser de l’espace sur votre disque. « Contrôle de sécurité » pourrait télécharger une base de données de logiciels malveillants connus et rechercher sur votre Mac les fichiers correspondants. S’il trouve quelque chose de dangereux, il peut le supprimer ou aider automatiquement à planifier un rendez-vous au Genius Bar. Enfin, « Tune Up » pourrait exécuter des scripts qui libèrent de la RAM et mettent fin aux processus système inutiles. Vous pouvez également voir qu’il pourrait y avoir des widgets pour vous tenir au courant ainsi que des liens pour télécharger l’application Apple Support.

Compatibilité

Je suis sûr que certains d’entre vous s’exprimeront dans les commentaires, mais écoutez-moi. Je pense que la prochaine version de macOS pourrait finir par abandonner la prise en charge d’un tas de Mac alors qu’Apple continue d’innover sur son propre silicium personnalisé. J’ai fait la liste ci-dessous, mais je pense qu’elle résume bien ce que je pense.

Je m’attendrais à ce qu’Apple ne prenne en charge que les Mac Retina à un moment donné et le limite même aux machines fabriquées au cours des cinq à six dernières années avec des spécifications et des conceptions modernes. Dans ce concept particulier, de nombreux éléments de l’interface utiliseraient des animations et devraient être dynamiques. Pour s’assurer qu’il fonctionne de manière cohérente et fluide, je pense qu’il leur incomberait d’augmenter un peu la configuration système requise.

Conclusion

macOS Mammoth ou macOS 13 est loin. Heck, macOS 12 n’a même pas encore été rendu public. Mais nous partageons ces idées au début dans l’espoir qu’elles puissent être prises en compte par l’équipe d’Apple. Les concepts sont en quelque sorte inutiles s’ils sont abandonnés juste avant la sortie d’un nouveau système d’exploitation. Dans ce cas, les équipes de développement n’ont tout simplement pas le temps d’examiner des idées, même à distance.

Voilà donc macOS Mammoth et nos idées pour redéfinir l’expérience Mac avec un bureau repensé et une poignée de nouvelles applications. Si vous avez manqué la partie 1, assurez-vous de la vérifier. Faites-nous savoir ce que vous pensez de nos idées dans les commentaires ci-dessous et ce que vous voudrez peut-être voir l’année prochaine.

