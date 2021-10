Concept : Comment un nouveau MacBook Air pourrait adopter les meilleures parties de l’iMac et du MacBook Pro

Dès qu’Apple a dévoilé le nouvel iMac plus tôt cette année, je me suis rendu compte que la société devait donner le même traitement de conception à son homologue mobile, le MacBook Air. Peu de temps après, les rumeurs ont commencé à affluer, et maintenant qu’Apple a officiellement dévoilé ses nouveaux modèles d’ordinateurs portables avec le MacBook Pro, il est temps d’envisager comment le MacBook Air pourrait être repensé.

Tout d’abord, les couleurs. Les couleurs ont disparu des ordinateurs portables Apple depuis 2001, lorsque la société a changé l’iBook en blanc. En 1999, la société a lancé son premier carnet grand public en deux couleurs : mandarine et myrtille. Ils ont ensuite ajouté une poignée de nouvelles couleurs comme le citron vert, l’indigo et le graphite. Donc, avec l’iMac qui gagne une large palette de nouvelles couleurs délicieuses cette année pour la première fois en près de deux décennies, il est plus que probable qu’un ordinateur portable Mac les adoptera à nouveau également.

Pour un nouveau MacBook Air, Apple pourrait commencer par les trois couleurs proposées dans la configuration de base de l’iMac. Il pourrait y avoir un magnifique bleu clair, rose et vert. Après l’iPhone 13, l’iPad mini et l’Apple Watch Series 7, l’option argent pourrait être remplacée par starlight. Ils pourraient également ajouter une option de minuit, même si je serais prêt à parier que l’entreprise s’en tient au gris sidéral.

À l’intérieur de l’ordinateur portable, Apple pourrait adopter le nouveau look du MacBook Pro et le rendre plus convivial pour le consommateur moyen. Comme sur l’iMac, la bordure pouvait passer du noir au gris clair. La lunette inférieure pourrait être une teinte pastel plus claire comme le menton de l’iMac. Ils pourraient également redimensionner l’écran jusqu’à 14 pouces pour correspondre au plus petit MacBook Pro.

Un changement controversé qu’Apple pourrait apporter avec le MacBook Air est d’ajouter une encoche. Ce n’est pas quelque chose qui dérangera vraiment quiconque sur le MacBook Pro car il fait partie d’une bordure noire. Mais une encoche gris clair peut ressortir comme un pouce endolori. Personnellement, je n’aurais pas de problème avec ça, mais ce serait certainement plus perceptible.

Puisqu’il s’agit du MacBook Air, il serait naturellement nettement plus fin que le MacBook Pro. Apple a fait du nouveau MacBook Pro une question de puissance et il n’a pas peur de son épaisseur. Donc, à côté, un MacBook Air pourrait avoir l’air ultra-fin. L’écran pourrait également être plus fin, car Apple n’inclurait probablement pas un écran Liquid Retina XDR complet. Ce serait simplement un écran Liquid Retina doté d’une pile moins compliquée.

Sur le côté gauche de la machine Apple pourrait réintroduire MagSafe. MagSafe 3 a l’air fantastique, et c’est quelque chose qui nous a tous manqué. Il reviendra plus que probablement sur le MacBook Air dans la prochaine version. Il aurait probablement aussi moins de ports. Il n’y aurait donc pas de port HDMI, pas de fente pour carte SD et un port USB-C de moins.

Sur le couvercle du nouveau MacBook Pro vit un magnifique logo noir brillant. Sur le MacBook Air, le logo pourrait être un gris clair brillant pour compléter la lunette gris clair à l’intérieur. Le logo gris clair serait absolument magnifique, associé aux couleurs en aluminium clair.

Dans l’ensemble, le package comprendrait un tout nouvel écran avec une encoche, un ensemble de couleurs époustouflantes, MagSafe et un tout nouveau design sans forme de coin qui ressemble plus au MacBook Pro.

Le nouveau MacBook Air vivrait probablement entre le MacBook Air M1 bas de gamme en tant que nouvelle option de milieu de gamme. Il pourrait remplacer le MacBook Pro M1 actuellement au prix de 1 299 $. Comme l’iPad Air 2020, Apple pourrait également justifier de facturer un peu plus pour le design moderne et l’ensemble de fonctionnalités.

999 $ – MacBook Air M1 (argent, gris sidéral) 1 499 $ – MacBook Air M2 (étoiles, minuit, bleu, vert, rose) 1 999 $ – MacBook Pro M1 Pro/Max (argent, gris sidéral)

Que pensez-vous de notre concept MacBook Air ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :