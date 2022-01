Concept de PC de bureau de jeu Razer au CES 2022

TL;DR

Project Sophia est le concept de PC de bureau de jeu modulaire de Razer avec un écran OLED attaché. Il est livré avec un PC personnalisé avec un processeur Intel et un GPU Nvidia et dispose de 13 modules pour diverses fonctions. Razer a également révélé une chaise de jeu haptique appelée Enki Pro HyperSense.

Razer a annoncé hier un rafraîchissement de ses gammes populaires d’ordinateurs portables de jeu Blade. Bien que l’actualisation ait été une mise à niveau assez importante, ce n’était pas l’annonce la plus excitante du CES 2022 que Razer avait pour nous. Cela se présente aujourd’hui, sous la forme d’un PC de bureau de jeu modulaire fou et d’une chaise de jeu avec haptique pour une expérience immersive.

Razer a dévoilé aujourd’hui Project Sophia, un concept de PC de bureau de jeu modulaire qui vise à fusionner la configuration de votre PC de bureau en une seule grande entité modulaire. Pour l’accompagner, il s’agit d’un véritable produit que vous pourrez acheter – le Razer Enki Pro HyperSense, une chaise de jeu qui intègre un système de retour haptique.

Project Sophia — Un PC de bureau de jeu modulaire

Razer cherche à faire plusieurs choses à la fois avec celui-ci. Project Sophia est, à la base, un bureau modifiable. Razer dit que cela peut prendre jusqu’à 13 modules en fonction de l’objectif du système. Ces modules comprennent des écrans secondaires, des outils de surveillance du système, des panneaux de raccourcis à écran tactile, des tablettes à stylet, des unités de mixage audio et des cartes de capture externes.

Options: Les meilleurs bureaux de jeu que vous pouvez acheter

Bien qu’il s’agisse d’un bureau selon les mots de Razer, c’est vraiment plus un ordinateur de bureau. Il est livré avec un PC personnalisé avec les derniers processeurs Intel et GPU Nvidia, logé dans un châssis mince qui s’enclenche magnétiquement sous le plateau en verre. Cependant, il n’y a pas de mots sur la modularité du PC de base lui-même. Ainsi, bien qu’il s’agisse techniquement d’un PC de bureau, le poids est davantage du côté du bureau en ce qui concerne la modularité, les accessoires PC s’intégrant facilement à la configuration du bureau.

Bien sûr, il y a RVB. Le bureau est bordé de LED qui fonctionnent via Razer Chroma. Le vrai plus, c’est que le bureau est équipé d’un écran. Vous pouvez obtenir un écran OLED en deux tailles : 65 pouces et 77 pouces. C’est un concept, donc nous ne verrons peut-être jamais quelque chose comme ça en vente chez Razer, mais nous pourrions aussi.

Razer Enki Pro HyperSense — Une chaise de jeu avec retour haptique

Le Razer Enki Pro est déjà une chaise de jeu qui existe, et Razer y ajoute maintenant son système haptique HyperSense. Razer s’est associé à D-Box pour le système haptique, qui s’intègre au fauteuil et prend en charge en natif plus de 2 200 jeux.

Suite: Les meilleures chaises de jeu que vous pouvez acheter

Le système haptique est livré avec 65 000 variations, un retour tactile de +/- 1 G-Force et la possibilité de créer 1,5 pouces d’inclinaison verticale et arrière dans le siège. La synchronisation est en temps réel, avec une réactivité promise jusqu’à 5 ms. Vous obtenez également un appui-tête alimenté par Razer Chroma, qui a l’air cool à tout le moins.

Il n’y a pas encore de détails sur les prix ou la disponibilité révélés, mais il est juste de supposer que cette chaise sera bientôt en vente, contrairement au bureau modulaire susmentionné.

commentaires