Concept : EarPods (2021) avec un câble tressé, Spatial Audio, nouvelle option de couleur

Dans une année où les EarPods redeviennent à la mode et Apple vient de présenter les AirPods de troisième génération, . est de retour avec un autre concept. Cette fois, nous imaginons une possible révision des EarPods tressés d’Apple, qui n’ont pas reçu de mise à jour depuis près d’une décennie.

Depuis que les AirPod sont devenus courants, les plus jeunes reviennent aux écouteurs filaires. Non seulement vous pouvez voir plus de gens dans la rue les porter, mais ils apparaissent toujours dans les vidéos TikTok car il est plus facile de placer le microphone devant la personne qui parle.

Récemment, . Parker Ortolani a écrit un article sur le retour des EarPods. Il expliqua:

En fin de compte, les écouteurs filaires font un retour en force à cause d’une génération rebelle prévisible. Cependant, ces tendances ne durent pas, c’est pourquoi elles sont appelées tendances. Ils sont un instantané dans le temps, alors donnez-lui quelques mois et la prochaine génération d’AirPods Pro pourrait à nouveau être dans les oreilles de toutes les personnes cool. Ou peut-être que les choses se stabilisent. C’est peut-être une correction de cap et nous voyons une délimitation plus uniforme entre le sans fil et le filaire. Il est certainement possible que le facteur cool qui a fait des AirPods l’entreprise de plusieurs milliards de dollars qu’ils sont aujourd’hui s’estompe. Ils sont vraiment juste un autre produit maintenant plutôt qu’une nouveauté cool. Vous pouvez appliquer le même argument concernant la stagnation de la conception des téléphones aux écouteurs sans fil. Ils sont une catégorie mature maintenant. Mais les produits câblés ne disparaîtront jamais, uniquement en raison de leur fiabilité. Même si le sans fil est infiniment plus pratique à bien des égards, les EarPods présentent des avantages. Ces avantages incluent : pas besoin de les facturer, un prix beaucoup moins cher et des contrôles de volume.

Dans cet esprit, Parker et moi avons fait équipe pour créer un concept imaginant les EarPods de nouvelle génération.

Voici les nouveaux EarPods dont vous ne saviez pas avoir besoin

Lorsque nous avons réfléchi à ce concept, nous avons immédiatement pensé qu’Apple devrait ajouter un câble tressé, répondant à l’une des plaintes que les gens ont toujours est la fragilité de ces écouteurs. Comme la société a déjà tressé des câbles USB-C vers Lightning, pourquoi ne pas l’ajouter à ses nouveaux EarPods ?

Avec un câble tressé, non seulement ces EarPod dureront plus longtemps, mais c’est aussi un design plus esthétique. Comme vous pouvez le voir sur l’image, la révision des EarPods par Apple serait un peu plus grande que les EarPods d’origine, ce qui signifie qu’ils auraient des basses plus lourdes et un son plus fort, tout comme les AirPods.

Alors que la société continue de pousser sa nouvelle technologie Spatial Audio, il serait naturel qu’Apple l’apporte aux EarPods. Imaginez écouter Folklore de Taylor Swift et d’autres albums sympas en Spatial Audio avec des EarPods filaires.

Pour ces nouveaux EarPods, Parker et moi avons pensé qu’il était naturel qu’Apple mette à jour les microphones, donc ce serait encore mieux pour les personnes qui souhaitent enregistrer des TikToks ou simplement passer un appel téléphonique.

Une autre caractéristique de vente de ces écouteurs serait une nouvelle version Space Gray. Nous avons vu des gens personnaliser les AirPod avec la couleur noire, nous pensons donc qu’Apple devrait également l’ajouter, car ce serait un produit très attendu de la société.

Enfin, Apple devrait également vendre une version avec un adaptateur de prise casque 3,5 mm, ce qui signifie que tout le monde pourrait profiter de ces écouteurs : les utilisateurs d’iPhone et, littéralement, n’importe qui d’autre.

Enfin, pour ce produit, Apple facturerait un peu plus, puisqu’il dispose d’un câble tressé et du support Spatial Audio. Une augmentation de 10 $ serait plus que suffisante, rendant ces écouteurs non seulement abordables au prix de 29,99 $, car il serait également tentant pour cette nouvelle tendance parmi les gens de la génération Z.

Que pensez-vous de ce concept ? Achèteriez-vous une version révisée des EarPods ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

